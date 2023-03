BBB23: Reencontro! Gustavo e Key se veem pela primeira vez fora da casa

Reencontro do casal Key Alves e Gustavo Benedeti aconteceu na gravação do Domingão, comandado por Luciano Huck

Neste domingo, 12, vai ao ar o programa Domingão, da Rede Globo, comandado pelo apresentador Luciano Huck. Nele, aconteceu, finalmente, o reencontro entre o principal casal da edição do Big Brother Brasil 23: a jogadora de vôlei Key Alves e o fazendeiro Gustavo Benedeti.

Como o programa só vai ao ar no domingo, os fãs que shipparam muito o casal durante o confinamento da casa mais vigiada do país vão ter que esperar para saber como foi o reencontro dos pombinhos. Mas, uma foto já foi divulgada, onde Key e Gustavo aparecem abraçados ao lado de Huck.

O que muitos não sabem é que, Gustavo já encontrou até mesmo seu sogro! Em uma foto que circula pela internet, o Cowboy aparece acompanhado de sua amada, que ainda não se sabe se vai continuar fora da casa o relacionamento, e o pai de Key.

GUSKEY VIVE! Key e Gustavo se encontraram na tarde de hoje e o Cowboy já até conheceu o sogrão pessoalmente. #BBB23pic.twitter.com/NUIrgcykXU — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 10, 2023

Alguns internautas ficaram bastante divididos entre o que será de GusKey. “Tenho a impressão de que ele tá empurrando com a barriga essa relação”, comentou uma. “Nem eles se shippam, quem dirá eu”, brincou uma outra. “Tem que entender que ele é tímido, saiu com rejeição e nem tá acostumado com isso tudo… deixa eles serem felizes, já tão fora do programa mesmo”, defendeu uma terceira.

Key Alves exibe conversa com Gustavo após sair do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves foi flagrada enquanto conversava com o fazendeiro Gustavo após deixar o BBB 23. A ex-sister teve a oportunidade de conversar com ele por uma chamada de vídeo. Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular.

Porém, a jogadora de vôlei ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles. Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se ver, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse a jogadora de vôlei.

