Giovanna Ewbank opina sobre Leidy Elin no BBB 24 e repudia ataques racistas

Após Leidy Elin ser vítima de ataques racistas nas redes sociais, Giovanna Ewbank opinou sobre o jogo da sister e alertou sobre crime

Após Leidy Elin ter um embate com Davi e jogar suas roupas na piscina do BBB 24, a família da sister revelou que a Justiça foi acionada devido aos ataques racistas recebidos. Nesta quarta-feira, 13, Giovanna Ewbank deu sua opinião sobre jogo de Leidy e repudiou os ataques direcionados a ela.

"Agora deixa eu falar de uma coisa muito séria. De novo! Dá para discordar do jogo da Leydi Elin sem ser racista. BBB é um jogo e racismo é crime! Já falei sobre isso algumas vezes e vou falar todas as vezes que for necessário", escreveu a esposa de Bruno Gagliasso em seu perfil no X, antigo Twitter.

Agora deixa eu falar de uma coisa muito séria. De novo!!! Dá pra discordar do jogo da Leydi Elin sem ser racista. BBB é um jogo e racismo é crime!!!! Já falei sobre isso algumas vezes e vou falar todas as vezes que for necessário. — Giovanna Ewbank (@gioewbank) March 12, 2024

Em entrevista à Quem, a família da participante afirmou que todos os ataques racistas estão sendo levados à Justiça. "Não tem outra opção possível! Todas as medidas legais estão sendo tomadas. Nenhum ato racista, difamação ou calúnia passarão impunes. Nos dias de hoje, achar que podem dizer o que quiserem e se esconderem atrás de perfis fakes é ilusão! Todos serão responsabilizados!", disse Carla Magalhães, mãe de Leidy.

Giovanna Ewbank desabafa sobre pressão que Davi sofre no BBB 24

Giovanna Ewbank usou as redes sociais em fevereiro deste ano para falar sobre Davi, do BBB 24. O brother pensou em desistir do reality da TV Globo após se sentir mal nos últimos dias e acreditar que isso aconteceu por causa da pressão psicológica dos outros participantes.

No feed do Instagram, a atriz e apresentadora postou um vídeo falando sobre como o que o baiano está enfrentando no programa, e se emocionou ao refletir sobre o racismo que as pessoas pretas enfrentam no Brasil.

"Comecei a ver os vídeos do Davi quase desistindo do BBB e eu fiquei muito triste, muito angustiada, muito chateada, porque esse é o retrato do que acontece. Você vê um cara que é feliz, que acredita nos seus sonhos, que corre atrás dos seus sonhos, que falou várias vezes ali dentro: "eu vou vencer"... e agora você vê ele quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão, por não estar aguentando o massacre que estão fazendo com ele", desabafou ela no começo da gravação.

"As pessoas estão completamente cegas e fazem um massacre com ele... E como não estão conseguindo acabar com o cara, eles estão tentando acabar com quem o cerca, quem o apoia... O racismo está nos pequenos gestos, não é so xingar um cara preto, não é só isso. O racismo nas entrelinhas, no olhar, no desprezo... É muito triste assistir isso aqui de fora e não poder fazer nada. Espero que o Davi não desista do jogo, que ele crie forças para continuar. Se ele desistir, tudo bem também, porque ele tá sendo muito amado aqui fora... Independentemente de vencer ou não o jogo, ele já é um vencedor", completou.

"Tá difícil de assistir! Mas o Davi é gigante! O BBB É e SEMPRE foi um recorte da sociedade. O que acontece lá dentro, acontece aqui fora todos os dias! Que a gente observe, aprenda e não repita!", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira o vídeo na íntegra: