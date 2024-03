BBB 24: Equipe de Leidy esclarece ataque hacker e critica torcida de brother

Procurado pela CARAS Brasil, equipe de Leidy, do BBB 24, detonou torcida de brother e afirmou que sister foi vítima de ataque hacker

Depois de Leidy Elin protagonizar mais uma briga com Davi no BBB 24, o perfil do Instagram da sister saiu do ar na manhã desta segunda-feira, 11. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da carioca confirmou que ela foi vítima de um ataque hacker e garantiu que não foi uma estratégia para evitar perda de seguidores.

"Não foi estratégia, derrubaram o insta dela mesmo", disse a equipe da sister, que ainda completou se posicionando contra os ataques constantes que a trancista tem sofrido ao longo das últimas semanas do programa.

Leia também: BBB 24: Família de Leidy se recusa a falar sobre amizade de sister com Yasmin

Sem citar o nome de Davi, a assessoria atribuiu o ataque a uma torcida de fãs fanáticos de um participante do programa que "joga pedindo a expulsão dos adversários e tirando a oportunidade de um jogo limpo".

"Aqui fora, sua torcida não é diferente, denuncia indevidamente e tira do ar o Instagram do adversário. A rede social, como sabemos, é o único meio de comunicação do participante com seu público. Mais uma vez, percebemos que a torcida nada mais é que um espelho do seu ídolo e em alguns casos, se apoia no fanatismo e idolatria sem limites", afirma.

Por fim, o comunicado explica que o Facebook já foi informado sobre o ataque e todos estão trabalhando para a recuperação do perfil. "Já deixando todos cientes de que também estamos em contato com a Meta e já pedimos a ativação da conta de volta", diz.

Na madrugada desta terça-feira, 12, Leidy e Davi protagonizaram uma baita barraco após o sincerão. Mesmo sem participar da dinâmica, os dois acabaram se enfrentando e trocando alguns xingamentos. A disputa terminou com a carioca jogando as roupas do baiano na piscina, o que rendeu ainda mais fogo no parquinho.

Em conversa com Lucas Henrique, a trancista comentou sobre os últimos acontecimentos do jogo. "Eu estou de boa, eu gosto dessa vibe. Não gosta de falar que eu sou vtzeira? Fala com vontade. Agora ele pode falar com vontade. Toda vontade do mundo. Aí está lá, toda a tropinha na sala. Depois eu vou chamar a Bia pra conversar", declarou Leidy.