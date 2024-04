Fora do BBB 24, Nizam revela com quais brothers do reality mantêm amizade

Nizam, quarto eliminado do BBB 24, falou sobre a expectativa em reencontrar o elenco da edição e contou com quais brothers possui contato

Ex-participante do BBB 24, da Globo, o executivo de contas Nizam reencontrará, pela primeira vez, todo o elenco da edição atual nesta terça-feira, 16, noite da grande final do reality show. Quarto eliminado da competição, ele revelou que está ansioso para ficar 'frente a frente' com os ex-colegas de confinamento e contou com quais brothers mantêm contato.

Em entrevista ao site Splash, do UOL, o suposto affair da atriz Leticia Spiller contou que espera ser um encontro 'mais natural', uma vez que não estarão mais sob a pressão do jogo. "É um momento em que vamos poder dar nossas opiniões sem precisar ficar pisando em cascas de ovos, tudo mais natural e sem um prêmio envolvido. Acho que vai ser muito mais legal", disse ele.

Dentro do reality show, ao lado de outros brothers, Nizam fez alguns comentários a respeito do corpo de Yasmin Brunet e foi bastante criticado por internautas após o episódio. Fora do BBB 24, o executivo explicou que já tentou contato com a modelo e está aguardando o tempo dela.

"Eu procurei a Yasmin, mandei mensagem. Estou esperando o tempo dela, agora é quando ela quiser. Eu já mostrei minha vontade e minha intenção", declarou Nizam, ressaltando que o reencontro do elenco principal pode acelerar o processo de reaproximação com a colega.

A respeito de sua aproximação com os demais participantes, Nizam revelou que segue sendo amigo de alguns integrantes do Gnomo e ressaltou sua amizade com o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues: "Eu falo muito com o Rodriguinho, Pizane, Fernanda, Pitel. Com o Vini, eu saio bastante".

Nizam promete lavar roupa suja na final do BBB 24

Nizam Hayek, quarto eliminado do BBB 24, está ansioso para a grande final do reality show que acontece nesta terça-feira, 16. Davi Brito, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior já pago na história da TV brasileira. Em entrevista à CARAS Brasil, o executivo de vendas revela que pretende usar o reencontro com os ex-participantes para esclarecer assuntos pendentes.

"A expectativa é boa, eu realmente quero reencontrar todo mundo, tem bastante coisa pra ser conversada, bastante coisa pra ser esclarecida, então estou ansioso para a final e por tudo o que vai acontecer. Espero que tenha uma festa para que possamos curtir juntos sem competição, apenas felicidade", conta. Confira o bate-papo completo!