BBB 24: Final do reality terá quebra de tradição e mudança inédita; entenda

Além da presença de ex-brothers, repórter do 'Mais Você' surpreende ao revelar quebra de protocolo e mudança de tradição na final do BBB 24

Nesta terça-feira, 16, o público vai descobrir o grande campeão do Big Brother Brasil 24. No entanto, além da presença dos ex-participantes no gramado, os telespectadores devem notar algumas mudanças na dinâmica da final. O repórter Ivo Madoglio, do 'Mais Você', adiantou alguns spoilers e confirmou a quebra de uma antiga tradição no programa.

Em conversa com Ana Maria Braga, Ivo surpreendeu a apresentadora ao revelar que a emissora decidiu dispensar as apresentações musicais na final do reality show, deixando um antigo protocolo de lado. Em suas últimas edições, a vênus prateada transformou o último dia em um verdadeiro festival, contando com a presença de diversos músicos.

No ano passado, por exemplo, as finalistas Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Aline Wirley assistiram a shows de Carlinhos Brown, Iza, Mumuzinho e Lauana Prado. Já no ano retrasado, Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas curtiram o som de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

Segundo o portal F5, a decisão inédita de abandonar as apresentações musicais veio da direção do programa, que decidiu focar mais na trajetória dos participantes. Por isso, todos os brothers e sisters estarão reunidos no gramado da casa mais vigiada para relembrar os melhores momentos e vibrar juntos com a grande final do programa.

Durante a conversa com Ana Maria, Ivo confirmou a presença de todos os ex-participantes e ainda destacou especialmente Wanessa Camargo. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a cantora estaria ignorando o convite devido à repercussão de sua expulsão do reality show. No entanto, ela aceitou participar e até mudou de visual para retornar ao confinamento.

"Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", Wanessa revelou seu novo visual em suas redes sociais e confirmou que estará nos estúdios para acompanhar a final do reality, disputada por seu rival Davi, Matteus e Isabelle.

Ex-participantes vão disputar premiação após final do BBB 24:

Além das mudanças durante a final, o dia seguinte, o dia 101, das edições passadas, que contava com a reunião dos ex-participantes, esse ano será marcado por uma grande novidade: o Prêmio GShow BBB. O programa especial relembrará momentos de destaque dos brothers, escolhido através do voto popular, de sete categorias; saiba mais detalhes.