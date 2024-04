Nizam promete lavar roupa suja na final do BBB 24: 'Muitas coisas para ser esclarecidas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nizam Hayek abre o jogo sobre a final do BBB 24 e revela que pretende levar roupas suja com desafetos

Nizam Hayek, quarto eliminado do BBB 24, está ansioso para a grande final do reality show que acontece nesta terça-feira, 16. Davi Brito, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior já pago na história da TV brasileira. Em entrevista à CARAS Brasil, o executivo de vendas revela que pretende usar o reencontro com os ex-participantes para esclarecer assuntos pendentes.

"A expectativa é boa, eu realmente quero reencontrar todo mundo, tem bastante coisa pra ser conversada, bastante coisa pra ser esclarecida, então estou ansioso para a final e por tudo o que vai acontecer. Espero que tenha uma festa para que possamos curtir juntos sem competição, apenas felicidade", conta.

Durante sua curta passagem pelo BBB 24, Nizam virou alvo de cancelamento após ter feito comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet. A atitude do brother repercutiu negativamente fora do programa, o que culminou na sua eliminação com 17,14% dos votos para ficar em um paredão triplo.

Fora da casa, ele chorou ao assistir cenas em que surge falando sobre a aparência da modelo. Nizam encontrou com Luiza Brunet, mãe da influenciadora digital, em um camarote na Marquês de Sapucaí no carnaval do Rio de Janeiro.

Para a CARAS Brasil, a ativista e modelo revela que a conversa ocorreu de forma tranquila e não tem mágoaa do ex-BBB. Ela também aproveitou o tempo para surgerir estudo sobre a pauta feminina na sociedade.

"Ele veio me pedir desculpas. Reconhecer que errou é um gesto grande, a verdade é a nossa melhor defesa e só assim aceitamos a desculpa. Com mais explicações sobre o tema, de quanto nós mulheres somos atacadas todos os dias. Lembrando que ele próprio Nizam tem avó, mãe, irmã e terá filhas. Pense em como séria ouvir uma queixa de uma delas vinda de um homem. Sugeri que ele se interesse por esta pauta latente e que precisamos de homens para alavancar [os perigos] do preconceito sobre corpos de mulheres, falta de respeito e cuidado. [Também] a educação na sociedade", diz.