Luiza Brunet abre o jogo e conta detalhes de encontro com Nizam: 'Ele errou'

Mãe de Yasmin Brunet, Luiza Brunet teve conversa sobre machismo cometido por Nizam no BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, ativista abre o jogo e revela como foi o encontro

Luiza Brunet (61) lavou roupa suja com Nizam Hayek (32) durante o carnaval. A CARAS Brasil apurou que a ativista esbarrou com o ex-BBB em um badalado camarote na Marquês de Sapucaí durante os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A aguardada conversa sobre o machismo cometido contra Yasmin Brunet (35) no BBB 24 aconteceu ali mesmo.

Procurada pela reportagem, a ex-modelo conta que partiu do executivo a iniciativa para a conversa. O agora influenciador digital reconheceu o erro e pediu desculpas para a matriarca. Ele já havia se mostrado abalado com o cancelamento após descobrir a repercussão negativa das falas sobre a atriz de Verdades Secretas.

"Ele veio me pedir desculpas. Reconhecer que errou é um gesto grande, a verdade é a nossa melhor defesa e só assim aceitamos a desculpa", conta Brunet, que também ressalta mulheres na família de Nizam.

"Com mais explicações sobre o tema, de quanto nos mulheres somos atacadas todos os dias. Lembrando que ele próprio Nizam tem avó, mãe, irmã e terá filhas. Pense em como séria ouvir uma queixa de uma delas vinda de um homem", reflete.

A mãe de Yasmin também convidou o ex-BBB para uma reparação de erros. Apesar de ter aceitado o pedido de desculpas, a ativista sugeriu que o influenciador criasse iniciativas com a fama alcançada para conscientizar outros homens sobre as consequências do machismo.

"Sugeri que ele se interesse por esta pauta latente e que precisamos de homens para alavancar [os perigos] do preconceito sobre corpos de mulheres, falta de respeito e cuidado. [Também] a educação na sociedade", revela.

MACHISMO CONTRA YASMIN BRUNET NO BBB 24

Na primeira semana do reality show, Nizam questionou aos colegas de confinamento sobre a aparência de Yasmin. No quarto do então líder Rodriguinho (45), ele disse que a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".

Rodriguinho também criticou a aparência da filha de Luiza Brunet. "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!", disparou.