Final do BBB 23 tem votação menor que as últimas finais do programa

Número de votos na final do BBB 23 diminuiu drasticamente em relação aos anos anteriores; veja

A final do BBB 23 com o pódio composto por Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao teve o menor número de votos quando comparada aos das últimas edições. Ao todo, neste ano, foram computados 76.290.810 votos no Gshow.

Com 68,9% dos votos Amanda levou o maior prêmio da história do reality e conquistou o primeiro lugar. Contudo, nas edições anteriores, a votação foi muito mais movimentada.

No BBB 22, a votação da final entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André teve 751.366.679 votos.

Já no BBB 21, a votação da final entre Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk teve 633.284.707 votos. Ou seja, neste ano o número diminuiu drasticamente.

Grande Final vira assunto mais comentado na internet e público opina: ‘Fiasco’

Na noite desta terça-feira, 25, aconteceu a Grande Final do Big Brother Brasil 23, disputada entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao, o evento mais aguardado do ano para os telespectadores do reality show, que figurou nos assuntos mais comentados das redes sociais.

O programa está recebendo diversos comentários dos usuários na internet, porém, em sua grande maioria, negativos. Os internautas parecem estar bastante críticos com a produção do reality show, principalmente com a falta de investimento para uma final mais elaborada.

Por conta do cenário da Grande Final ter sido o estúdio, a decisão foi duramente criticada. “Essa final foi bem 'largada' né? A Globo cagou literalmente. A final no próprio estúdio sem ser no gramado”, detonou uma usuária. “As participações musicais são os jurados do The Voice, pouparam muita coisa”, ironizou uma outra. “A produção já desistiu mesmo, olha essa final horrorosa”, criticou uma terceira pessoa.

Mas claro, também existem comentários positivos em meio às críticas à final do programa. “Aí, tô amando ver essa final do BBB", “Chega a final assim e eu começo a gostar de todo mundo de volta” e “Final de BBB é muito massa”, são alguns dos comentários positivos que podem ser vistos.