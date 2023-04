Coincidência? Últimos campeões do BBB usaram roupas brilhantes na final

Deu sorte! Semelhança nas roupas dos campeões das últimas quatro edições do BBB chama a atenção

Os últimos quatro campeões do BBB usaram roupas com uma semelhança na grande final. Thelma Assis, Juliette Freire, Arthur Aguiar e Amanda Meirelles escolheram looks brilhantes para o anúncio de quem seria o campeão de suas edições na final do reality show.

A semelhança chamou a atenção na noite desta terça-feira, 25, quando os internautas compartilharam uma montagem com as roupas dos finalistas das quatro edições mais recentes do Big Brother Brasil. Em todas as imagens, os campeões estavam com roupas prateadas.

Thelma usou um vestido em tom de azul prateado com muito brilho. Juliette surgiu com um macacão prateado e com brilhos. Arthur investiu em uma jaqueta com aplicações de brilhos e pedrarias brilhantes. Por sua vez, Amanda escolheu um vestido longo prateado.

Os looks dos finalistas das últimas edições do BBB. #BBB23pic.twitter.com/Vcbkx7KF8Y — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 26, 2023

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na grande final do BBB 23:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos a campeã do BBB 23. Eu quero começar dando mais uma vez os parabéns às nossas finalistas, vocês três merecem. Se vocês estão aqui é porque tiveram méritos nas atitudes, nas alianças, no jogo. Mas o que faz alguém vencer o Big Brother Brasil? Vocês sabem dizer? A Aline ganhou o simpático apelido de mami, embora mal tenha idade para ser mãe da maioria. Mas ela tem uma postura de responsabilidade, de sabedoria, acolhimento, que lhe empresta essa aura. Ela chegou como a Aline do Rouge, mas mostrou tudo que vem além do Aserehe. É a mãe do Antônio, que aguentou 100 dias dessa saudade, aí sim de mami, de verdade. Se tivesse que destacar uma coisa, eu destacaria a garra. Quantas vezes não ouvimos dizer: 'eu vou seguir na prova até encontrar o Tadeu'. Oh mulher raçuda! É isso que faz ganhar o BBB?", disse ele.

"A Amanda leu o jogo com perfeição inúmeras vezes. Amanda venceu todo tipo de prova que é disputada no BBB, mas foi também disparada a pessoa que recebeu mais plantas no queridômetro. Olha que coisa. Amanda é médica de UTI. Se tem alguém acostumada a tomar atitude sem medo é ela. Como no episódio de um paciente, que as pessoas falavam que não havia mais nada a fazer e a doutora Amanda disse: 'ele não vai morrer'. Pulou para cima do paciente e começou a reanimá-lo, quando muitos já tinham desistido. Esse paciente está vivo até hoje para contar essa história. Imagina como ele dá risada quando alguém chama a Amanda de planta. Ele sim pode perguntar: planta faz isso? Mas eu sigo perguntando: O que faz alguém ganhar o Big Brother? Bruna, tudo que o público mais pede de alguém que entra nessa casa é que não fique cheio de proteções, se segurando. Todo mundo quer pessoas que se joguem, que sejam autenticas. E a Bruna se entregou de uma maneira poucas vezes vistas, sem medo das consequências, com transparência total. Essa é a Bruna, todo mundo viu, com tudo o que tem de melhor e de pior, para todo mundo ver na TV e decidir se ela vai continuar ou ser eliminada. E assim ela enfrentou paredões contra grandes rivais e grandes aliados, e voltou de todos. E aí eu pergunto: é isso?".

"O terceiro lugar do BBB 23 é seu, Bruna. Parabéns. E quem ganha? E o que faz ganhar o BBB? O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, arrastar pessoas para o seu lado, transformar essas pessoas em fãs, capazes de lutar por você. É fazer a pessoa que está no sofá abrir o aplicativo e votar uma vez por você, ou passar a noite inteira na frente do computador votando pela sua vitória. E como se consegue isso? Admiração, simpatia, sentimento de justiça, identificação, carisma, é a personalidade, o jeito, as atitudes... Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente, é algo quase mágico. É isso. Você se conectou com as pessoas de maneira especial, quem torce por você encontra felicidade nas suas conquistas, vibra ao ver que você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa, e milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda", finalizou.