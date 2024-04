Ex-BBB Nizam cria conta em plataforma de conteúdo adulto: "Vários fetiches"

Nizam, quarto eliminado do BBB 24, anunciou que aderiu à venda de conteúdo sensual

Nizam, quarto eliminado do Big Brother Brasil 24, aderiu à venda de conteúdo sensual. Nesta quinta-feira, 11, o executivo de contas divulgou que acabou de criar uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto.

Em seus stories do Instagram, o ex-brother divulgou que está vendendo conteúdos sensuais na plataforma paga Privacy, com acesso a R$39,90 por mês.

"Os conteúdos são exclusivos, pode esperar muitos ensaios diferentes. Tenho vários fetiches”, disse em nota. O perfil de Nizam já conta com mais de 40 publicações.

Pouco depois de anunciar a novidade, o ex-participante do BBB 24, que teve um affair com Leticia Spiller, falou em seus stories que no reality, o público não conseguiria ver tudo.

"Vocês recentemente me acompanhavam na casa mais vigiada do Brasil. Só que lá, vocês não iam ver tudo, vocês não viram tudo. Agora vocês vão poder ver tudo, galera! Não vou falar muito, só vou deixar o link aqui embaixo e eu quero que vocês acompanhem esse conteúdo exclusivo", falou.