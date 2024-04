Nizam opina estratégia de Lucas Henrique no paredão do BBB 24: ‘Não vale de nada’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Nizam Hayek analisou a última cartada de Lucas Henrique no reality show

Quarto eliminado doBBB 24, Nizam Hayek (32) aponta que o grupo gnomo está fadado ao fracasso. Nesta sexta-feira, 5, Lucas Henrique (29) fez uma estratégia radical para causar impacto fora do reality show. Na formação de paredão, o líder indicou a aliada Giovanna (28) para obrigar o grupo fada a se votar. Para o ex-BBB, a jogada foi boa, mas o cenário da dinâmica não era favorável.

"É uma estratégia boa, mas se fosse dois grupos mais equilibrados. Como o gnomo é mais fraco que as fadas em questão de torcida e de votos, é uma coisa que não vale de nada, de qualquer forma a Giovanna vai ser eliminada", opina.

Hayek acredita que o gnomo não tem a mínima chance de conquistar uma vaga na grande final do programa caso não conquiste lideranças sequênciais. Para ele, o campeão vai ser um integrante do lado oposto.

"É meio que óbvio que o grupo gnomo vai ser eliminado um por um a não ser que ganhe a liderança como aconteceu com o Buda", afirma.

Como foi a formação do paredão no BBB 24

Alane, Davi e Giovanna estão no 18º paredão do BBB 24. A zona de risco contou com dinâmica para salvar, algo semelhante ao resta um de A Fazenda. Durante a votação, Lucas emparedou Giovanna mesmo tendo outras opções, exceto Matteus que venceu a Prova do Anjo e ganhou imunidade.

"Eu entrei aqui jogando, desde o primeiro dia, não vai ser diferente. Sabendo que eles iam votar na Giovanna, então eu vou indicá-la ao paredão", justificou.

No confessionário, os participantes votaram para salvar alguém. Como os menos citados, Alane e Davi completaram a berlinda. No domingo, 7, um dos emparedados vai deixar o jogo.