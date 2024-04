BBB 24: Nizam revela para qual integrante do grupo Fada vai torcer se sister foi eliminada

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Nizam Hayek fala sobre o paredão disputado por Alen, Davi e Giovanna

Alane, Davi e Giovanna estão no paredão do BBB 24 (vote na enquete). Neste um domingo, 7, mais uma eliminação vai marcar a reta final da temporada do reality show. Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, o público vota para eliminar. Em entrevista à CARAS Brasil, Nizam Hayek, que participou do programa e foi o quarto eliminado, conta que sua torcida é para uma das emparedadas.

“Das pessoas que estão na casa eu torço para Giovanna. Eu acho que depois [que ela for eliminada] talvez eu torceria pra Alane”, diz ele, que acredita na eliminação da fisioterapeuta. O executivo de vendas diz que o grupo Gnomo vai ser extinto, já que os últimos paredões todos os resultados foram favoráveis ao grupo Fada.

"É meio que óbvio que o grupo Gnomo vai ser eliminado um por um a não ser que ganhe a liderança como aconteceu com o Buda", aposta ele, que também comenta a última cartada de Lucas Henrique na formação de paredão. O capoeirista indicou a amiga Giovanna para obrigar o grupo rival a se votar.

"É uma estratégia boa, mas se fosse dois grupos mais equilibrados. Como o gnomo é mais fraco que as fadas em questão de torcida e de votos, é uma coisa que não vale de nada, de qualquer forma a Giovanna vai ser eliminada", opina.

Tendo Alane como segunda opção para torcida, Nizam se esquiva ao ser questionado sobre quem não merece levar o prêmio de até R$ 3 milhões do reality show. “Acho que todo mundo pode ser merecedor do prêmio”.

O ex-BBB também analisa as mudanças das dinâmicas para as formações de paredão no Modo Turbo. Na berlinda que está em andamento, por exemplo, os participantes votaram para salvar. “Acho que o jogo é imprevisível, atrapalharia mais o público porque tudo dentro da casa é imprevisível.”