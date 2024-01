Ex-BBB Eliezer dá opinião sincerona sobre primeiro Paredão do BBB 24

Em dia de primeira eliminação do BBB 24, o ex-brother Eliezer dá sua opinião sincerona sobre quem deve sair neste Paredão

É dia de eliminação no BBB 24! Nesta quinta-feira, 11, a casa mais vigiada do Brasil se despediu do seu primeiro participante após uma curta semana. O Paredão formado por Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna Lima, eliminou o único brother do trio, que se despediu do reality show com 8,46% dos votos do público.

No entanto, um ex-participante teve uma opinião contrária do público. Mais cedo em suas redes sociais, o ex-BBB 22 Eliezer deu sua opinião sincerona sobre quem deve ficar na casa por mais tempo. Após alguns internautas expressarem a sua vontade de eliminar Maycon, o marido de Viih Tube afirma que o brother deveria continuar mais tempo na casa.

No seu perfil oficial do X (antigo Twitter), o influenciador digital disse que o possível futuro eliminado deve ter muito mais a oferecer nas próximas semanas. "Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém vai gostar mas… eu não acho que devemos tirar o Maycon de primeira assim, ele ainda tem muito que deixar a galera p*ta lá dentro", opinou Eli.

Seus seguidores, no entanto, não concordaram tanto com sua opinião. "Deixar a Fernanda e a Pitel eu concordo. Mas o Maycon não. Não dá mais pra assistir esse homi", disse um internauta. "Tirar duas pessoas bacanas para deixar um babaca só para irritar as pessoas? Não...", disparou outro.

Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém vai gostar mas… eu não acho que devemos tirar o maycon de primeira assim, ele ainda tem muito que deixar a galera puta la dentro — Eliezer (@eliezer) January 11, 2024

Deixar a Fernanda e a Pitel eu concordo. Mas o Maycon não. Não dá mais p assistir esse homi — Gabriela Ribeiro (@gabibaribeiro) January 11, 2024

Tirar duas pessoas bacanas para deixar um babaca só para irritar as pessoas? Não.. — Pâmela Barreto ⚖ (@pamelabfb) January 11, 2024

Vale lembrar que a votação deste Paredão era para escolher um participante para permanecer na casa. Yasmin Brunet saiu na frente, com 49,34% dos votos, seguida por Giovanna Lima, com 42,2%.

Giovanna fratura o pé durante festa e surge de muletas

Durante a festa do BBB 24 na noite da última quarta-feira, 10, a participante Giovanna Lima acabou fraturando o pé. Com isso, ela precisará usar uma bota ortopédica por cinco semanas. A informação foi confirmada nas redes sociais através da equipe da sister.

No início desta noite, 11, a mineira retornou do atendimento médico com muletas e foi consolada pelos colegas de confinamento ao lamentar o ocorrido. A grande preocupação de Giovanna é a participação nas próximas provas do líder.

"Infelizmente nossa Gih fraturou o 5º metatarso do pé ontem na festa e terá de ficar 5 semanas de bota, os brothers acolheram a sister e agora depende de nós para deixá-la feliz mesmo com esse infortúnio, acreditamos em vocês Sunshines, foco no Gshow e não parem de votar!", declarou a equipe.

Vale lembrar que Giovanna estava emparedada e corria o risco de ser eliminada. No entanto, ela permaneceu na casa após a elimação de Maycon.