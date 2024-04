Ex-BBB Babu Santana comenta vitória de Davi: "Me vi em você"

Celebrando a vitória de Davi, Babu Santana publicou uma carta aberta nas redes sociais e ressaltou a importância da representatividade do brother

Nesta quarta-feira, 17, Babu Santana comemorou a vitória de Davi no BBB 24 em suas redes sociais. O participante do BBB 20 publicou um registro ao lado do baiano logo após a final do reality show e destacou a importância de sua vitória em uma carta aberta.

“Ontem nesse mesmo horário eu chorava pela sua trajetória no BBB”, iniciou o ator na legenda da publicação. “Eu me vi em você, um jovem batalhador, cheio de sonhos mas que sempre foi desacreditado”, prosseguiu.

Na sequência, Babu ressaltou a trajetória do campeão da edição. "Durante o jogo, foi muitas vezes julgado, apontado, excluído, vilanizado, mas você foi resiliente e resistente à todas essas dores. Foi taxado de moleque, raivoso, agressivo, quando na verdade só lhe faltou acolhimento e compreensão. Mas aqui fora não faltou compreensão, aqui fora a gente nunca soltou sua mão”.

Vale destacar que Davi é o primeiro homem negro a vencer o programa. “Você representa milhares de jovens, pretos, periféricos, que tem seus sonhos diminuídos e rebaixados. Você provou que nós podemos, que é nosso direito de sonhar também!”, declarou o também ex-BBB.

“Davi, esse é só o início de tudo! Você é gigante e não precisa provar mais nada pra ninguém. Se agarre nas suas convicções e seja feliz, você vai longe”, finalizou.

BBB 24: Babu faz desabafo ao vivo na Globo sobre acusação grave contra Juninho

Na última terça-feira, 16, Babu Santana participou do 'Mais Você’, da Globo. Enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga, Kaysar e Tati Machado, o ator que participou do Big Brother Brasil 20falou sobre o posicionamento dos brothers do BBB24.

Babu relembrou uma briga entre Alane, Beatriz e Juninho no início do reality. O ex-BBB criticou a postura das sisters e disparou: "Bicho papão estava de cara para vocês aí. Uma situação do Juninho, se não fosse o Big Brother com milhares de câmeras, ele poderia estar preso por causa das acusações que fizeram contra ele", ressaltou.

Em seguida, o ator fez um desabafo certeiro. "Um homem preto, na nossa sociedade, que sofre uma acusação como ele sofreu, se não fosse aquelas câmeras, ele poderia estar preso ou morto", disparou. A apresentadora então concordou com a declaração do ator, antes de chamar o intervalo comercial.

Na época, a dancarina afirmou que se sentiu "constrangida" com um flerte do motoboy, que a elogiou em uma festa. Beatriz, por sua vez, apontou que a amiga seria vitima de um assédio. As falas repercutiram bastante nas redes sociais e os espectadores exigiram que produção do programa se posicionasse.

Juninho foi eliminado do programa pouco depois da polêmica. Ele saiu no sétimo paredão, ao receber 60,35% dos votos. Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt comentou indiretamente a acusação das participantes.

"Vamos deixar uma coisa bem clara, se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude", disse ele, apontando que não houve assédio. Confira: