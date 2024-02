Equipe se posiciona após Rodriguinho dizer que gasta R$ 200 mil por mês no BBB

Procurada pela CARAS Brasil, equipe do cantor Rodriguinho tomou posição após o brother afirmar que gasta quantia alta em dinheiro para estar no BBB

Rodriguinho (45) se tornou assunto na manhã desta sexta-feira, 2, ao revelar que gasta cerca de R$ 200 mil por mês para estar confinado no BBB 24. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do artista se posicionou em relação à fala que causou polêmica.

"Não vamos falar nada sobre", afirmou a equipe do confinado no BBB. Rodriguinho falou sobre o alto valor que gasta para estar no programa em uma conversa com com Fernanda, a Líder da semana, e Giovanna Pitel.

"Você veio devendo R$ 15 mil. Eu, para estar, aqui R$ gasto 200 mil por mês sem ganhar nada", começou o cantor para as sisters. "Quando uma pessoa fala pra mim: 'ele não merece ganhar', como assim?", questionou ele.

"Eu estou pagando para estar aqui, eles não estão pagando nada para estarem aqui", continuou ainda o artista sobre os outros participantes. "Eles podem sair daqui ganhnando não sei nem quanto mais do que já ganharam a vida inteira. Eu não."

Rodriguinho diz que tá pagando R$ 200 mil por mês pra estar no #BBB24pic.twitter.com/NPSXHbEwPq — Fora di Contexto 🗣️ (@ForaDiContexto) February 1, 2024

Recentemente, Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, se pronunciou sobre os rumores de que o cantor estaria endividado. Por meio das redes sociais, ela ironizou os boatos sobre a vida financeira do marido e negou.

Nos stories, Bruna apareceu dando risada com um filtro divertido e disse: “Que preguiça”. Na legenda, ela escreveu: “Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido”. Em outro momento, ela compartilhou o post de um fã relembrando a viagem de Rodriguinho e Bruna para a França há pouco tempo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE RODRIGUINHO, PARTICIPANTE DO GRUPO CAMAROTE DO BBB 24: