BBB 24: Rodriguinho diz gastar R$ 200 mil por mês para estar no reality

Tudo isso? Cantor Rodriguinho diz que está gastando quantia milionária mensal para se manter no BBB 24; ele alega que também merece ganhar o prêmio

O cantor Rodriguinho surpreendeu ao revelar que gasta uma quantia milionária para se manter no BBB 24. Após dizer alguns falas, dando a entender que não precisava tanto do prêmio do programa, parece que o artista mudou de postura e se mostrou interessado em ganhar.

Em conversa com Fernanda e Giovanna Pitel sobre dívidas fora do reality show, o Camarote comentou sobre seus gastos. "Você veio devendo R$ 15 mil. Eu para estar aqui gasto 200 mil por mês sem ganhar nada", falou para as sisters.

Rodriguinho então tocou no assunto sobre ganhar o BBB. "Quando uma pessoa fala pra mim: 'ele não merece ganhar', como assim, eu to pagando pra tá aqui, eles não tão pagando nada pra estarem aqui", disse sobre os outros participantes.

O cantor ainda completou seu raciocíno sobre os concorrentes: "Eles podem sair daqui ganhnando não sei nem quanto mais do que já ganharam a vida inteira. Eu não".

Esposa de Rodriguinho fala sobre dívidas

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral se pronunciou sobre os rumores de que o cantor estaria endividado. Por meio das redes sociais, ela ironizou os boatos sobre a vida financeira do marido e negou. Nos stories, Bruna apareceu dando risada com um filtro divertido e disse: “Que preguiça”. Na legenda, ela escreveu: “Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido”.

Em outro momento, ela compartilhou o post de um fã relembrando a viagem de Rodriguinho e Bruna para a França há pouco tempo. “Endividado rodando o mundo. E quando ele sair, vamos fazer a próxima [viagem], né grupo?”, escreveu ela.