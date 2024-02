Morte de veterana da TV, sexualidade de Rodrigo Simas e treta no BBB agitaram semana

Semana foi marcada pela morte da atriz Jandira Martini, revelações de Rodrigo Simas sobre sua sexualidade e confusões no BBB 24

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos, marcada pela morte de Jandira Martini, revelações de Rodrigo Simas sobre sua sexualidade e tretas no BBB 24. Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os principais fatos dos últimos sete dias; confira a seguir o resumo semanal.

Logo na segunda-feira, 29, Yann Hatchuel, filho de Claudia Alencar, atualizou o estado de saúde da atriz. Internada desde dezembro, a artista está com a infecção bacteriana controlada, no entanto, não consegue mais andar. "Está muito difícil", disse ele, em comunicado à imprensa. A noite também foi marcada por mais uma edição do Sincerão, no BBB 24.

Já na terça, 30, o Brasil perdeu a grande veterana da TV, Jandira Martini. A atriz morreu aos 78 anos, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Marcos Caruso lamentou a morte da amiga. "Me tornei um viúvo profissional dela", disse.

Leia também: Irmã de Davi conta como foi reação ao ver briga com MC Bin Laden no BBB 24

A quarta-feira, 31, foi movimentada no BBB. Davi, MC Bin Laden e Lucas protagonizaram uma discussão com acusações e gritaria. O motorista de aplicativo e o cantor ficaram cara a cara e outros participantes precisaram segurá-los para não resultar em agressão.

Ainda no mesmo dia, na parte da manhã, Alane e Fernanda protagonizaram outra briga tensa. A confeiteira fez comentários sobre o corpo da bailarina, que estava malhando na companhia de Giovanna e MC Bin Laden.

Alane se irritou e deu início a uma discussão mais intensa, e as sisters começaram a gritar uma com a outra. Elas também precisaram ser separadas por outros colegas de confinamento e, após a briga, a bailaria foi consolada pelos amigos e Fernanda debochou da situação com Pitel.

Nesta quinta, 1º, Carolina Dieckmann contou em seu perfil do Instagram que deixou a Globo após mais de 30 anos de casa. "Não é que eu comecei na Globo... foi a Globo que me começou. eu não era atriz... me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Por fim, a semana também foi marcada pela conversa entre Rodrigo Simas e Fernanda Paes Leme, no programa Na Piscina com Fê Paes Leme, do GNT. Ele comentou sobre a descoberta de sua própria sexualidade: "Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo".