Filho de Claudia Alencar faz revelação sobre ela: ‘Não está mais andando'

Após hospital emitir boletim médico sobre o quadro de saúde de Claudia Alencar, o filho dela faz revelação sobre motivo para a mãe continuar internada

A internação da atriz Claudia Alencar ainda não chegou ao fim. Ela está internada desde dezembro de 2023 em um hospital no Rio de Janeiro e segue sem previsão de alta. Agora, o filho dela, Yann Hatchuel, revelou novos detalhes sobre o quadro de saúde da mãe.

Por meio da assessoria de imprensa da mãe, o rapaz contou que a atriz está com dores e não consegue mais andar. Os médicos estão investigando para entender o que aconteceu.

“Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. A medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil", disse ele.

Mais cedo, a Clínica São Vicente, onde a artista está internada, emitiu um boletim médico e informou que ela é submetida a novos exames. “A Sra. Claudia G. Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar”, informaram.

O que aconteceu com Claudia Alencar?

Aos 72 anos, Claudia Alencar foi internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 2023. Ela foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave após passar por uma cirurgia na coluna. Atualmente, ela faz uso de antibióticos e já apresentou melhora clínica e laboratorial em seu quadro de saúde.

A atriz passou por uma nova cirurgia em 24 de dezembro para tratar a região da operação anterior e identificar a bactéria. Os médicos descobriram que ela foi infectada com staphylococcus aureus.

Por enquanto, ela segue sem previsão de alta hospitalar.