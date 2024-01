Dívidas? Esposa de Rodriguinho ironiza rumores sobre dinheiro do cantor

Esposa de Rodriguinho se pronuncia sobre os rumores de que ele estaria endividado: ‘Que preguiça'

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral se pronunciou sobre os rumores de que o cantor estaria endividado. Por meio das redes sociais, ela ironizou os boatos sobre a vida financeira do marido e negou.

Nos stories, Bruna apareceu dando risada com um filtro divertido e disse: “Que preguiça”. Na legenda, ela escreveu: “Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido”.

Em outro momento, ela compartilhou o post de um fã relembrando a viagem de Rodriguinho e Bruna para a França há pouco tempo. “Endividado rodando o mundo. E quando ele sair, vamos fazer a próxima [viagem], né grupo?”, escreveu ela.

Rodriguinho rebate crítica

Na dinâmica do Sincerão, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 22, no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho foi apontado como 'inútil'. Marcus Vinicius e Alane elegeram o cantor com a justificativa dele não demonstrar interesse em estar na casa. O comissário falou que o pagodeiro sempre fala em desistir do reality.

Rodriguinho quis responder às indicações e 'se defendeu' dizendo que eles estão certos, pois estar no programa não é o seu sonho como o de outros brothers.

"Realmente para mim não foi um sonho estar aqui, me convidaram, e eu vim. Respeito o sonho de vocês, cada movimentação de vocês sendo o sonho de vocês, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Mas realmente não é o meu. Se eu falo que quero ou não quero estar aqui, isso é um problema só meu", afirmou ele dizendo que entende o voto dos participantes com essa justificativa.

"Vocês não sabem o que eu deixei lá fora para estar aqui, não sabem todo o dia o que eu passo quando acordo. Então assim, isso é um jogo. [...] Infelizmente é isso e eu não posso fazer nada. Mas respeito todo mundo e vou continuar respeitando", finalizou.