Eliezer rebate críticas após procedimento estético no rosto: ''Eu quis e pude fazer''

10/08/2022

O ex-BBB Eliezer (32) não está nada feliz com as críticas que vem recebendo nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira, 10, o modelo desabafou em seu Instagram Stories ao falar abertamente porque decidiu passar por procedimentos estéticos após alguns não aprovaram a sua mudança.

"Muita gente falando... Minha vontade de fazer o transplante de barba vem muito antes do Big Brother. No Big Brother mesmo eu sempre deixei claro minha vontade de ter barba. Eu tinha 12 pelinhos na cara. Só nasceu no bigode. Por isso não queria tirar, porque demorou para crescer. Antes de falarem que não me aceito, eu sempre quis fazer!", pontuou ele.

Ainda abordando sobre as críticas, ele negou que tenha feito a mudança por pressão estética ou qualquer coisa do tipo."Eu quis e pude fazer. Não tive oportunidade antes. Tive agora, e fiz", disparou.

"Parem de falar! Não tem nada a ver com aceitação. Sobre o negócio do aeroporto, não tem para tirar foto. Nem encostar [no rosto]. Não fui grosso. Só falei que tinha feito um procedimento, pedi para ser outro dia. Se eu falasse que não ia fazer foto... Foi uma forma educada", encerrou.

Para quem está com dúvidas, o ex-BBB impressionou seus seguidores na última terça-feira, 09, ao mostrar o resultado do seu transplante de barba feito na última semana. No registro, compartilhado em seu perfil no Instagram, ele aparece sem curativos, mostrando o resultado parcial do seu transplante.

Ex-BBB Eliezer fez transplante de cabelo e barba. Saiba quanto custa!

Assim, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou o preço de um tratamento como o do ex-BBB. No último domingo, o jornalista revelou que um procedimento de transplante de barba pode custar entre R$ 14 mil e R$ 18 mil. Enquanto isso, o transplante de cabelo pode chegar a um valor entre R$ 18 mil e R$ 30 mil. O procedimento costuma ser feito em uma única sessão e é definitivo.

