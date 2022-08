Ex-BBB Eliezer faz transplante de barba e cabelo

Ex-BBB Eliezer revela que fez procedimento estético para ter mais cabelo e mais barba

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 21h39

O ex-BBB Eliezer surpreendeu ao contar que fez transplante de cabelo e de barba para aumentar o volume de fios nas regiões. O rapaz mostrou a preparação para o procedimento estético nas redes sociais ao aparecer com riscos no rosto.

“Vim para Fortaleza fazer uma coisa que sempre quis fazer. Vocês repararam que minha barba é muito falhada? Tenho um time de futsal na cara, dois pelinhos aqui e outros dois aqui. E a minha testa tem essas entradas, e as pessoas acham que é calvície”, disse ele nas redes sociais.

Então, ele completou ao brincar sobre o que já ouviu por causa da falta de cabelos. “Uma vez eu fui dar uns beijos numa menina, que disse 'a gente nunca vai poder ter filho, porque ele vai ficar careca'... Fiquem tranquilos que não vou ser o Papai Noel, é só para dar um contorno”, declarou.

Depois do procedimento, Eliezer apareceu com um curativo na cabeça e no rosto.

Eliezer mostra antes e depois do procedimento: