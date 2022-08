Ex-BBB Eliezer mostra resultado de transplante de barba sem curativos

Ex-BBB Eliezer passa por cirurgia de transplante de barba e mostra o resultado sem curativos nas redes sociais

Redação Publicado em 09/08/2022, às 13h26

Nesta terça-feira, 9, o ex-BBB Eliezer (32) impressionou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar o resultado do seu transplante de barba feito na última semana.

Sem curativos, o ex-BBB surgiu de boné, e mostrou o resultado parcial do seu transplante de barba: "4° dia pós transplante, já está cicatrizando, meu rosto já desinchou bastante e já estou me sentindo barbudo", escreveu na legenda do post.

Eliezer também explicou como o transplante é feito: "Na prática ele tira aqui de trás [do cabelo] e vai implantar na barba e na cabeça. Tira de um lugar e põe em outro", disse.

Veja o resultado do transplante de barba feito por Eliezer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli 🐷 (@eliezer)

Ex-BBB Eliezer fez transplante de cabelo e barba. Saiba quanto custa!

Assim, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou o preço de um tratamento como o do ex-BBB. No último domingo, o jornalista revelou que um procedimento de transplante de barba pode custar entre R$ 14 mil e R$ 18 mil. Enquanto isso, o transplante de cabelo pode chegar a um valor entre R$ 18 mil e R$ 30 mil. O procedimento costuma ser feito em uma única sessão e é definitivo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!