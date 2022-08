Ex-BBB Eliezer fez transplante de cabelo e barba. Saiba quanto custa!

Preço de tratamento estético como o do ex-BBB Eliezer é revelado e impressiona!

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 19h42

Nos últimos dias, o ex-BBB Eliezer surpreendeu ao passar por um procedimento de transplante de cabelo e barba para aumentar o volume de fios nas regiões. Ele mostrou a sua ida até uma clínica de estética para fazer o tratamento e apareceu nas redes sociais com os curativos no rosto e na cabeça.

Assim, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou o preço de um tratamento como o do ex-BBB. Neste domingo, o jornalista revelou que um procedimento de transplante de barba pode custar entre R$ 14 mil e R$ 18 mil. Enquanto isso, o transplante de cabelo pode chegar a um valor entre R$ 18 mil e R$ 30 mil. O procedimento costuma ser feito em uma única sessão e é definitivo.

Ex-BBB Eliezer fala sobre o procedimento de transplante de barba e cabelo

Nas redes sociais, Eliezer contou mais sobre o procedimento que realizou para aumentar o volume de fios na barba e no cabelo. "Vim pra fortaleza fazer um implante capilar e falei pro meu amigo que vinha visitá-lo. Chegando aqui, ele descobriu que eu faria o procedimento e que ele cuidaria de mim. Tava tudo indo bem, até que ele resolveu se vingar de mim. Esse procedimento sempre foi meu sonho, porque minha barba com 13 pelos sempre me incomodava, e minhas entradas na testa também", disse o ex-BBB.

Ainda nas redes sociais, Eliezer explicou como a cirurgia é feita: "Na prática ele tira aqui de trás [do cabelo] e vai implantar na barba e na cabeça. Tira de um lugar e põe em outro", disse. O designer também falou sobre a recuperação da cirurgia: "Eu saí da cirurgia que durou cerca de 7 horas e fui para um quarto dentro da clínica com uma enfermeira caso eu precisasse de alguma coisa", finalizou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!