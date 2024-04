Diretor de novelas dá presentão inusitado para o ex-BBB Matteus

O diretor Jayme Monjardim surpreendeu ao revelar qual é o presente especial que vai mandar para o ex-BBB Matteus

Vice-campeão do BBB 24, Matteus ganhou um presentão do diretor de TV e novelas Jayme Monjardim. Depois da grande final do reality show, o veterano contou que doou dois cavalos para o ex-BBB com a intenção de incentivá-lo a ser um criador do animal.

Jayme escolheu duas potras de sua fazenda para doar para Matteus e comentou sobre o presente nas redes sociais. “Matteus, que esse presente que estou lhe dando sirva para você começar sua linda criação de cavalo crioulo. Essas duas potras são com todo meu carinho a você por ter acompanhado esses meses seu coração puro e sua origem gaúcha, estado que tenho como meu também! Viva o Rio Grande do Sul", disse ele na legenda.

Durante o Big Brother, Matteus chamou a atenção ao falar de sua paixão pelo seu cavalo, que até apareceu no vídeo do Anjo.

View this post on Instagram A post shared by Jayme Monjardim (@jaymemonjardim)

Matteus falou de Deniziane após o BBB

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, o brother Matteus relembrou o seu relacionamento com Deniziane no início do Big Brother Brasil. Em participação no programa Bate-papo BBB, ele comentou que pretende conversar com Deniziane sobre o que eles viveram lá dentro.

Matteus contou que quer se desculpar com ela e relembrou como foi vê-la ser eliminada. “Me doeu muito a hora que ela saiu. Eu me senti culpado. Ela disse que não queria se envolver com ninguém e também fui com o intuito de não ficar com ninguém. Entrar aqui envolve muita coisa e eu colocar isso em risco. Lá você não tem a resposta de nada”, contou ele.

E completou: "Eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, me desculpa se eu fiz alguma coisa para te prejudicar”.

Hoje em dia, Matteus está ficando com Isabelle. Os dois chegaram juntos até a final e eles querem conversar sobre o futuro do romance deles.