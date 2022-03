No Dia da Mulher, relembre as sisters vencedoras do Big Brother Brasil

Em 21 edições finalizadas, 11 mulheres já foram vencedoras do Big Brother Brasil

As vencedoras do Big Brother Brasil, após 21 edições finalizadas, são 11!

No Dia Internacional das Mulheres nada melhor do que relembrar quem foram as sisters que conseguiram levar o prêmio milionário para a casa.

De Juliette Freire (32) da última edição a Cida dos Santos (39), a primeira mulher a vencer o BBB, ainda tiveram mais mulheres que saíram campeãs do reality; confira!

Relembre as vencedoras do Big Brother Brasil

1. Cida dos Santos

Em 2004, Gecilda da Silva dos Santos venceu o BBB4 e levou a quantia de R$ 500 mil para casa. Na época, ela era babá e foi finalista ao lado de Thiago Lira.

Ao sair da casa, a campeã pagou suas dívidas, comprou uma casa para ela e para a irmã. Além de ter emprestado dinheiro para uma ex-assessora.

Atualmente, com 39 anos, Cida dos Santos é dona de casa e faz postagens no Instagram comentando o BBB22.

2. Mara Viana

Em 2006, foi a vez da baiana Mara Viana (50) levar o prêmio de 1 milhão de reais para casa. Auxiliar de enfermagem, ela entrou para o programa com o objetivo de ganhar um carro para a filha.

Na final, ela enfrentou Mariana Silva Felício e Rafael Valério Vieira Valente. Com o prêmio, Mara Viana investiu nos estudos e construiu uma pousada.

Depois de 15 anos de sua participação no reality, ela ainda colhe frutos do prêmio com seus imóveis, acumulando um patrimônio de cerca de R$ 6 milhões.

Recentemente, ela iniciou o estudo remoto na faculdade de psicologia.

3. Maria Melilo

Campeã do BBB11, Maria Melilo (38) foi finalista do reality ao lado do ex-namorado Wesley SchunkCunha e do amigo Daniel Barbosa Rolim.

Após sua participação no reality, ela aproveitou para dar continuidade na sua carreira de atriz e modelo, participando de programas na Globo e na RedeTV!.

Recentemente, Maria Melilo exibiu sua boa forma em uma propaganda de água de uma marca americana.

4. Fernanda Keulla

Em 2013, Fernanda Keulla(35) venceu o BBB13 e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Na final, ela enfrentou os recém-casados, Nasser Bernardes Rodrigues e Andressa Ganacin.

Formada em direito, após a atração ela se tornou apresentadora de atrações relacionadas ao reality como o Rede BBB e o A Eliminação.

5. Vanessa Mesquita

Vanessa Mesquita (37) venceu a edição do BBB14 e disputou a primeira final só de mulheres do reality ao lado de Angela de Moraes Munhoz e Clara Aguilar.

Em entrevistas, a ex-sister conta que não gastou quase nada do que ganhou no reality, mas que ajuda os animais.

Apaixonada por eles, ela se tornou veterinária, criou uma ONG em defesa dos animais.

6. Munik Nunes

Em 2016, Munik Nunes (26) venceu o BBB16 e foi a ganhadora mais jovem do programa. Aos 19 anos, ela faturou o R$ 1,5 milhão.

Após o Big Brother Brasil, ela investiu na carreira de influenciadora digital.

7. Emilly Araújo

No BBB17, Emilly Araújo (28), que entrou no confinamento com sua irmã gêmea, levou o prêmio milionário e nega ter falido.

Atualmente, além de exercer o trabalho na rede social como influenciadora, ela tem um programa de sertanejo na RedeTV!.

8. Gleici Damasceno

Em 2018, Gleici Damasceno (27) foi a campeã do BBB18 em uma final disputada com Kaysar Dadour e Ana Clara Mello Lima.

Antes de entrar no programa, ela trancou a faculdade de psicologia e ao sair não retornou para apostar em sua carreira artística.

Ainda popular entre o público, Gleici Damasceno faz trabalhos para diversas marcas e em sua rede social.

9. Paula Sperling

No BBB19, Paula Sperling (31) venceu o reality após ir para final somente com Alan Barbosa, pois sua melhor amiga na casa, Hariany Almeida, acabou sendo expulsa da edição depois de empurrar a loira sem querer.

A participação da sister foi marcada de polêmicas. Acusada de racismo e intolerância religiosa, ela prestou depoimento na delegacia ao sair do reality.

10. Thelma Assis

Médica e com uma história emocionante, Thelma Assis (37) participou do BBB20, uma edição histórica que contou pela primeira vez com a participação de famosos.

Na final, a sister enfrentou Rafa Kalimann e Manu Gavassi. Além da novidade de nomes conhecidos, Thelma ainda lidou com a notícia de uma pandemia que havia começado fora do reality.

Atualmente, a participante tem sua imagem sempre presente em propagandas e em programas da Rede Globo.

11. Juliette Freire

Fenômeno nas redes sociais, Juliette Freire foi a vencedora do BBB21. Após ser rejeitada na casa, a sister foi acolhida pelo público.

Na rede social, ela conquistou mais de 30 milhões de seguidores e faturou muitos mais em propagandas.

Antes de entrar no confinamento, Juliette trabalhava como maquiadora e era advogada formada.