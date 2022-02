Manu Gavassi é clicada em momento romântico com o namorado e Bruna Marquezine dispara: ''Que casal''

Atriz e cantora Manu Gavassi divide momento romântico com o namorado, o modelo Jullio Reis, e deixa web apaixonada

A cantora Manu Gavassi (29) deixou os fãs apaixonados ao compartilhar um clique raro e romântico ao lado do namorado, o modelo e fotógrafo Jullio Reis.

Ao lado do amado, a atriz aproveitou o último final de semana, 12, em grande estilo gastronômico e usou as redes sociais para compartilhar um pouco de suas aventuras.

"Sabadou em São Paulo com ostras e tons terrosos", escreveu ela ao posar combinando um óculos de sol com o namorado.

E quem não demorou para comentar foi a atriz Bruna Marquezine (25), uma das melhores amigas da cantora: ''Aff que casal", disparou ela.

Ainda recentemente, começando o ano com muito romance, o casal renovou as energias com um banho paradisíaco, em clima de romance em uma cachoeira, rodeada pela natureza.

