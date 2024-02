Davi, do BBB 24, faz sucesso no Carnaval com fantasia e música

Rejeitado entre os participantes do BBB 24, Davi virou a sensação do Carnaval de Salvador e até virou fantasia

Davi Brito (21) definitivamente é um dos favoritos ao prêmio final do BBB 24. Prova disso, é o sucesso que o baiano tem feito durante o Carnaval, ganhando músicas e até mesmo fantasia dos foliões. Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador Roger Cipó comentou sobre ter se inspirado no brother para se divertir nas ruas de Salvador.

Curtindo o Carnaval de Salvador, Roger viralizou nas redes sociais ao compartilhar um registro de sua fantasia, que foi inspirada no momento icônico da temporada, o qual Davi debocha de Lucas e grita: "Calma, calabreso". Para ele, o meme já é um dos mais divertidos do Carnaval.

"Todo mundo que eu passei brincava e falava: 'calma calabresa'. Foram pouquíssimas pessoas que não. No primeiro momento, não associaram muito o chapéu e a camisa, mas a placa foi imediatamente. Eu passei o carnaval inteiro brincando com a galera. E o mais legal é que ela é uma fantasia que não agride e não oprime ninguém, né? Gastei uns R$ 25,00 nessa fantasia", confessa.

Desde que Roger compartilhou sua fantasia, outras pessoas já surgiram curtindo o Carnaval com looks parecidos. Para ele, não há dúvidas que Davi é um verdadeiro sucesso não só em Salvador, como em todo o Brasil.

Leia também: Numerólogo avalia Wanessa Camargo no BBB 24 e garante: 'Piores momentos'

Na última semana, por exemplo, o motorista de aplicativo também ganhou uma série de músicas, que vão de funk ao piseiro. Muitas delas contam letras brincando com o famoso "calma, calabreso". No carnaval de Salvador, a música da banda La Furia, já tem sido vista como uma das mais populares entre os foliões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roger Cipó (@rogercipo)

TORCIDA POR DAVI

Em meio aos elogios e brincadeiras envolvendo Davi, o influenciador Roger Cipó tem trabalhado bastante para que o baiano saia vitorioso do reality show. Ele afirma que o brother é o verdadeiro protagonista da temporada e merece tal reconhecimento. "Eu estou trabalhando para o Davi ganhar. Eu espero muito que ele ganhe, mas não só porque ele tem feito um bom jogo. A galera esquece que Big Brother é um jogo e o Davi tem feito o jogo dele", declara.

Conhecido também por seu trabalho como ativista do movimento negro, Roger não tem dúvidas o baiano tem sido vítima de racismo e perseguição no programa. "Acho que a trajetória do Davi no Big Brother é atravessada pelo racismo, impossível não dizer isso", diz.

"Não digo isso só por ser um homem negro, mas falo como alguém que estuda a dinâmica racial e o conflito racial há, pelo menos, uns 10 anos. Então a gente consegue constatar que a trajetória do Davi tem sido atravessada pelo racismo nessa casa", afirma o influenciador, que completa: "Davi é nitidamente qualquer um de nós, homens pretos, daquela faixa etária. Muitos de nós passamos por isso de só pela nossa existência, de alguma forma, inspirar medo em pessoas brancas, sobretudo, em mulheres brancas. É sempre seu corpo que ameaça, sempre tem".