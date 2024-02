Numerólogo avalia Wanessa Camargo no BBB 24 e garante: 'piores momentos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Rafà Almeida fez uma breve análise sobre ano de Wanessa Camargo e escolha de ir para o BBB 24

A participação de Wanessa Camargo (42) no BBB 24 tem gerado altas críticas nas redes sociais, até mesmo entre os fãs da artistas. Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Rafà Almeida avaliou o momento da cantora e garantiu que aceitar o convite para o reality não foi uma boa escolha. "Fica muito complicado", diz.

"A Wanessa precisa entender que ela está sendo influenciada por uma sequência 666, isso faz com que a pessoa tenha muito desentendimento com as pessoas por conta de sentimentos internos. Essa sequência negativa faz com que a pessoa fique muito rígida. Ela briga com sócios, amigos, cônjuges e coisas do tipo. Fica muito complicado", dispara.

O especialista completa dizendo que o período de fato seria para a filha de Zezé seguir sendo mais cautelosa em sua vida. O conselho para pessoas influenciada por essa sequência é de buscar isolamento e reflexão, para conseguir passar por seus problemas internos sem danos.

"Ela está no momento decisivo que a gente chama de sete. É um dos piores momentos para pessoa ir para um programa onde ela tem que interagir com outras pessoas, porque durante esse período a pessoa tende a ficar mais introspectiva e mais reflexiva", afirma ele, que adianta que a cantora deve se meter em algumas confusões no confinamento.

"É uma energia que causa sentimento de isolamento, de reflexão, de ficar mais solitário. Então, é um momento realmente de se isolar, de não aparecer em rede social e fazer tantas coisas, principalmente que possam gerar exposição", explica.

Rafà Almeida finaliza contando que após o programa, Wanessa precisará trabalhar bastante para recuperar sua imagem e isso pode ser feito através de parcerias musicais importantes. "Para ela ser uma pessoa que terá sucesso nesse ano, ela realmente terá que fazer parcerias, ser mais receptiva a ideias e ser uma pessoa que tenha muita paciência. Ela está desbalanceada", diz ele, que pode ter encontrado a resposta no nome da cantora: "O nome artístico dela, Wanessa Camargo, está desbalanceado e ela ainda está indo contra o está falando na energia do ano dela".