O que é narcisismo? Especialista explica termo usado por Wanessa no BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez rebateu acusação feita por Wanessa Camargo sobre Davi Brito no BBB 24

Wanessa Camargo segue indignada com a postura de Davi Brito no BBB 24, onde ele tem se tornado cada vez mais um dos favoritos ao prêmio. Nos últimos dias, a cantora tem avaliado o brother e chegou a apontar que ele tem traços narcisistas. Mas, afinal, o que significa isso? Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez explicou o que se trata o transtorno mental e garantiu que, diferente do que a cantora acha, não existe lado bom em ser narcisista.

"O narcisista é apaixonado por si mesmo, incapaz de estabelecer ligações verdadeiramente afetuosas com as pessoas. Existe uma nítida impressão de que ele se considera superior às outras pessoas, elevando-se acima de tudo e todos. Isso caracteriza uma psicopatologia no âmbito psiquiátrico. A falta de empatia e a indisponibilidade para o outro são características clássicas", declara.

O especialista explica que uma das principais características de uma pessoa com narcisismo está a "necessidade de chamar a atenção; Necessidade de ser admirado; Complicações em relações sociais; Constantes frustrações quando não é admirado ou exaltado; Fantasias relacionadas à fama, sucesso, beleza e poder; Menosprezar os problemas das outras pessoas".

Em conversa com Rodriguinho e Yasmin, a filha de Zezé disse que acredita que Davi tem traços narcisistas, mas que sente que ele também tem boas atitudes dentro da casa. "São pessoas que manipulam para o próprio bem, mas tem parte boa. O ser humano não é só isso, não, gente. Não é preto e branco, não. É complexo", comentou.

Alexander discorda da cantora e avalia que não é possível que uma pessoa com o diagnóstico de narcisismo tenha um lado bom. Ele também reforça o perigo do envolvimento com pessoas que convivem com o transtorno, seja dentro de um reality ou fora dele.

"Não é possível confiar em pessoas narcisistas. Vale ressaltar, de maneira crucial, que o Narcisismo é uma das três condições fundamentais pertencentes ao quadro psiquiátrico mais severo e letal que existe: a Tríade Obscura", afirma.

"O narcisismo patológico é parte de uma condição psiquiátrica irreversível. Ter momentos narcisistas é uma situação diferente, mas requer avaliação adequada. De qualquer forma, não confiar em pessoas com essa condição clínica é a melhor recomendação", finaliza.