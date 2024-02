Davi, Beatriz e mais: saiba como é o quarto dos participantes fora do BBB24

Davi, Beatriz, Matteus e mais participantes do BBB 24 já exibiram seus quartos fora da casa mais vigiada do Brasil; veja as fotos

Quem começou a ver o Big Brother Brasil há alguns anos lembra que a produção do programa costumava visitar os brothers em suas casas e compartilhar todos os detalhes antes do confinamento. Tudo mudou depois da pandemia, porém, a emissora global decidiu divulgar os detalhes dos quartos dos participantes fora do reality show através de fotos nesta quinta-feira, 8.

Antes de ficarem confinados nos cômodos da casa mais vigiada do Brasil, em quartos como Magia, Fada e Gnomo, os brothers do Grupo Pipoca vivem em ambientes mais simples, conforme os registros divulgados pelo GShow. Davi, por exemplo, morava na casa de sua sogra e costumava dormir ao lado da esposa em um colchão no chão, sem decoração.

Já Beatriz, que trabalhava com suas redes sociais, fez uma reforma no cômodo para poder gravar os conteúdos, com decoração minimalista e molduras boiserie, mas assim como o motorista, costumava dormir no chão. Matteus também dormia em um quarto humilde, mas repleto de personalidade, com suas botas e a bandeira de sua tão amada Alegrete.

Giovanna Pitel, Deniziane, Alane e Isabelle dispensaram grandes ornamentos, e decoraram o quarto com quadros e fotos nas paredes, mas sempre com muita personalidade. Já Luigi, que foi eliminado e Lucas Henrique, conhecido como Buda apostaram em móveis sob medida, com tons amadeirados e muitos livros para decorar o ambiente; veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Nas redes sociais, o público comentou sobre o quarto dos participantes: “Matteus é bem humilde, merecia o primeiro lugar”, opinou um admirador do gaúcho. “O detalhe da toalha estendida no quarto, o Davi tem o jeitinho brasileiro de ser”, brincou mais uma. “Todo mundo bem humilde. Esse ano o Boninho levou a sério”, apontou mais um

Vale mencionar que outro participante já 'abriu as portas' de sua casa fora do confinamento. Davi chegou a registrar alguns cliques no imóvel modesto que compartilha com sua esposa, Mani Reggo. A empreendedora aproveitou para dividir detalhes da residência humilde, mas aconchegante, que fica localizada na periferia de Salvador, na Bahia.

Quem já foi eliminado do BBB 24?

Alguns participantes do grupo Pipoca já retornaram para o antigo quarto fora do reality. Nesta quinta-feira, 08, o BBB 24, da Globo, completa um mês no ar e o programa, que começou com 26 participantes - sendo 18 oficiais e 8 do Puxadinho, conta atualmente com apenas 18 jogadores confinados na casa mais vigiada do país.

Em apenas 30 dias de competição, sete brothers já deixaram para trás a chance de vencer o prêmio final do reality show. Entre eles, apenas uma mulher foi eliminada pelo público. Thalyta, uma das sisters a entrar no programa pelo Puxadinho, saiu do jogo com 22,71% dos votos do público no dia 14 de janeiro; relembre a trajetória dos eliminados.