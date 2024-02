BBB 24: Reality completa um mês no ar; veja quem já foi eliminado!

Tudo isso? Em um mês de estreia do BBB 24, oito brothers já deixaram a disputa do prêmio milionário para trás; relembre quem foi eliminado

Nesta quinta-feira, 08, o BBB 24, da Globo, completa um mês no ar! O programa, que começou com 26 participantes - sendo 18 oficiais e 8 do Puxadinho, conta atualmente com apenas 18 jogadores confinados na casa mais vigiada do país.

Em apenas 30 dias de competição, sete brothers já deixaram para trás a chance de vencer o prêmio final do reality show. Entre eles, apenas uma mulher foi eliminada pelo público. Thalyta, uma das sisters a entrar no programa pelo Puxadinho, saiu do jogo com 22,71% dos votos do público no dia 14 de janeiro.

O participante Maycon ocupa o título de primeiro eliminado do BBB 24. O cozinheiro escolar deixou a atração da Globo no dia 11 de janeiro, com 8,46% dos votos do público. Ele enfrentou o primeiro paredão da edição ao lado de Yasmin Brunet, que recebeu 49,34% votos, e Giovanna Lima, 42,2%.

Na semana seguinte, Thalyta deixou o programa ao disputar a berlinda com Davi e Juninho. O terceiro brother a sair da competição foi Lucas Pizane, que recebeu apenas 8,35% da média dos votos do público.

Há quem diga que o cantor caiu no paredão errado, uma vez que o disputou com Davi, que recebeu 63,21% dos votos e confirmou o favoritismo dos telespectadores, e Beatriz, 28,44%. Sendo assim, os telespectadores não tiveram outra opção senão eliminá-lo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Nizam ocupa o quarto lugar de brother eliminado do jogo, com 7,14% dos votos. O executivo de contas enfrentou a zona de risco ao lado de Pitel e Raquele, que até o momento, seguem na disputa pelo prêmio milionário.

O atleta Vinicius deixou a casa mais vigiada do país dias depois, com 9,92% dos votos, em um paredão quíntuplo com Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Lucas Luigi, que não conseguiu fugir da eliminação por muito tempo. O carioca foi eliminado na sexta berlinda ao acumular apenas 7,29% na votação.

Luigi levou a pior em um paredão ao lado de Isabelle, Alane, e Juninho, que também não escapou por muito tempo e acabou sendo o sétimo eliminado do BBB 24, com 60,35% dos votos. O motoboy disputou a permanência ao lado de três mulheres: Alane, Beatriz e Isabelle.

A sister Thalyta, no entanto, não foi a única mulher a deixar a atual edição. Em meio às setes eliminações, o programa contou com uma participante desistente. A influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão e decidiu deixar o jogo após demonstrar não se sentir muito bem dentro do confinamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Lopes 🐝 (@vanessalopesr_)

Quem continua no BBB 24?

Até esta quinta-feira, 08, os brothers Alane, Davi, Beatriz, GiovannaPitel, Giovanna Lima, MC Bin Laden, Rodriguinho, Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Michel, Marcus Vinicius, Leidy Elin, Matteus, Deniziane, Raquele, Lucas Henrique, Isabelle e Fernanda continuam na disputa.

Vale lembrar que ainda nesta noite, os brothers devem realizar uma nova prova do líder. Sob o comando de Tadeu Schmidt, o BBB 24 começa logo após a exibição de mais um capítulo do remake da novela Renascer, adaptado por Bruno Luperi.