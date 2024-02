Como é a casa de Davi do BBB 24? Motorista vive em imóvel modesto com a esposa

Antes de ser confinado no BBB 24, Davi chegou a dividir registros na residência humilde em que mora com a esposa; conheça a casa do motorista

Antes de ser confinado na casa do Big Brother Brasil 24, Davi chegou a registrar alguns cliques no imóvel modesto que compartilha com sua esposa, Mani Reggo. Enquanto o marido está no reality show da Globo, a empreendedora aproveitou para dividir detalhes da residência humilde, mas aconchegante, que fica localizada na periferia de Salvador, na Bahia.

O imóvel, que conta com sala, cozinha, banheiro e dois quartos, foi um presente especial da sogra do motorista. Entre os registros, que foram feitos de forma descontraída durante momentos da família, é possível conhecer alguns dos cômodos da casa do participante, que tem ganhado cada vez mais destaque no reality show.

Inclusive, durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil, o motorista chegou a receber críticas por passar a frente nas tarefas domésticas. No entanto, Davi esclareceu que está acostumado a assumir a responsabilidade pela limpeza em sua casa e que, para ele, ajudar não é um incômodo, mas sim uma prática rotineira.

Além de ajudar a cuidar da casa, sua esposa, que empreende em uma barraca de lanches, também revelou que recebe ajuda do marido no trabalho. Mani contou que ambos acordam de madrugada para preparar os alimentos. Uma vez que tudo está pronto, Davi leva a esposa ao trabalho e, em seguida, inicia suas atividades no aplicativo de transporte.

“Voltamos para casa juntos e descansamos um pouco. À noite, começamos a preparar os lanches e organizar para o dia seguinte. Quando falta algum funcionário, ele é quem substitui. Sábado cuidamos da casa e fazemos as compras dos materiais e das mercadorias de reposição da barraca”, ela revelou em entrevista ao jornal O Globo.

Veja fotos do lar de Davi:

Davi mostra área externa de sua residência - Foto: O Globo/Arquivo pessoal

Davi e a esposa posam na sala de casa - Foto: O Globo/Arquivo Pessoal

Davi mostra área externa e cozinha de sua residência - Foto: O Globo/Arquivo Pessoal

Em conversa com a CARAS Brasil, Mani também contou que sua história de amor com o motorista começou no trabalho, onde conheceu o motorista de aplicativo. A comerciante contou que eles se aproximaram depois que o brother começou a lanchar no local: "Saímos e três dias depois do primeiro encontro ele foi morar comigo", ela se derreteu.

Davi protagonizou briga em festa no BBB 24:

Durante a madrugada desta quinta-feira, 1, os confinados pararam a festa para assistir a uma briga no Big Brother Brasil 24. Mas a confusão tomou um rumo diferente quando Davi usou a expressão ‘calabreso’ ao se referir ao rival, Lucas Buda. O motorista recebeu acusações de preconceito, por conta do termo, que deixou dúvidas entre os colegas.

"Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!”, disparou Davi durante a discussão acalorada. Assim que citou a expressão, os colegas se voltaram contra o motorista. Leidy questionou se o uso do termo estaria associado a uma ofensa por conta do peso do professor, mas o brother rebateu as acusações e explicou o que significa ‘calabreso’.