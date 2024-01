BBB 24: Davi foi morar com esposa três dias após primeiro encontro

Em entrevista à CARAS Brasil, Mani Rego, esposa de Davi, falou sobre os ataques que vem sofrendo e contou como tem sido acompanhar o BBB 24

Mani Rego (41) não esconde a saudade que sente do marido, Davi (21), enquanto ele compete pelo prêmio do BBB 24. Fora da casa mais vigiada do Brasil, a comerciante conversou com a CARAS Brasil e contou como conheceu o motorista de aplicativo, que se envolveu rapidamente com ela.

Mani trabalha em uma barraca que vende alimentos para o café da manhã, localizada em frente ao hospital do exército em que o brother do BBB servia . Os dois se conheceram quando Davi começou a lanchar no local. "Saímos e três dias depois do primeiro encontro ele foi morar comigo."

Antes de entrar no reality, Davi também ajudava a esposa na barraca. Ela continua trabalhando no local até hoje, mas contou que o movimento de vendas não aumentou, pelo contrário, acabou diminuindo —provavelmente pelo período de férias, completa Mani.

Leia também: Davi vai mostrar a força que o baiano tem, diz irmã após novo Paredão no BBB 24

A comerciante diz que está passando por um momento difícil longe do marido. Ela foi alvo de ataques nas redes sociais devido a diferença de idade com o motorista de aplicativo, e hoje conta com o apoio da irmã, Fabiana Rego, para continuar.

"Tem sido um mix de sentimentos. Angustia, saudade, medo… Ficávamos praticamente 24 horas juntos. Mas, é o sonho dele e estou aqui torcendo para que ele dê o melhor e consiga realizá-lo". Sobre os ataques, ela afirma: "É triste que após tantas lutas em prol dos direitos das mulheres a gente ainda sofra com esse tipo de preconceito."

Quanto ao desempenho de Davi no reality global, ela diz que o marido está sendo verdadeiro e que se entristece ao ver outros participantes o julgando como agressivo e soberbo. Para ela, o brother ainda irá entregar muita sinceridade e alegria ao longo do programa.

CONFIRA FOTO DE DAVI, DO BBB 24, AO LADO DA ESPOSA, MANI REGO: