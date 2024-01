BBB 24: Davi recebe conselho após arrumar a casa: 'Sobrecarrega você'

Fernanda teve uma conserva sincera com Davi sobre as tarefas domésticas no BBB 24 e o aconselhou a deixar outros brothers de virarem

Como de costume, o brother Davi levantou cedo e deu início às tarefas domésticas no BBB 24, da Globo. Ao longo da manhã desta terça-feira, 30, a sister Fernanda se surpreendeu ao acordar e perceber que o colega de confinamento havia limpado boa parte da casa.

Assim, enquanto cortava uma melancia na cozinha do VIP, Davi cumprimentou Fernanda. "Você já arrumou tudo? Por que você arruma tudo assim?", perguntou a sister. Ele, então, respondeu: "Eu gosto de fazer as coisas".

A amiga de Pitel, por sua vez, decidiu se aprofundar no assunto com o motorista de aplicativo. "Você não acha que é muito trabalho, não? Pegar, lavar banheiro, varrer tudo, lavar tudo? Porque não é legal você fazer tudo para todo mundo. Sobrecarrega você, sabe?", opinou a confeiteira.

Davi, porém, garantiu que já está acostumado com as tarefas, pois faz o mesmo em sua casa. Fernanda finalizou o diálogo reforçando para o brother que outras pessoas do confinamento não fazem nada e também precisam ajudar.

Fernanda está conversando com Davi sobre ele fazer tudo na casa “Porque se não querido, vão achar que você trabalha pra eles e vão está sempre esperando você fazer”



Petição pro Davi não fazer mais nada dentro dessa casa kkkkk #BBBB24#RedeBBBpic.twitter.com/YusmzsNHy7 — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) January 30, 2024

Após finalizarem o assunto das tarefas domésticas, Fernanda e Davi seguiram conversando na cozinha do VIP sobre os últimos acontecimentos no jogo do BBB 24. Ao abordarem algumas desavenças, a sister aconselhou o brother a manter a calma durante os atritos.

"Você grita. As pessoas que gritam perdem a razão. E as pessoas ficam p*** com você. Aí depois, ninguém nem quer saber seu motivo, você já gritou", disse Fernanda. Davi, por sua vez, concordou com a colega: "Já perdeu a razão". "Aí depois disso, as pessoas vão começar a caçar motivo em você, sabe por quê? Porque as pessoas têm preguiça de caçar motivo em outro. É muito cômodo, é covardia", concluiu a confeiteira.

Juninho chama brother de 'mentiroso' e Pitel defende

A dinâmica do Sincerão, ocorrida na noite de segunda-feira, 29, rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 24, da Globo. Ao longo da madrugada desta terça-feira, 30, os participantes Juninho e Giovanna Pitel conversaram sobre a quantidade de votos que Davi recebeu na formação do último paredão.

Assim, ao longo da análise do jogo, o brother emparedado concluiu o motivo do colega de confinamento ter recebido a maioria dos votos da casa para a berlinda. Pitel, por sua vez, afirmou que com o voto de MC Bin Laden, líder da semana, Davi poderia somar até 12 indicações.

"Eu não sei até que ponto eu chegar e dizer que uma pessoa mentir para mim, inventar uma história que não aconteceu, pode me ajudar ou pode me atrapalhar, entendeu? Minha linha de raciocínio. Ele está nessa situação porque ele não sabe nem o que ele fala mais, ele está todo atordoado", disse Juninho.

Ao final do bate-papo, Giovanna Pitel revela que Davi estava tranquilo durante o dia e que mal ouviu sua voz. "Ele vai querer falar? Ele vai ficar no sapatinho agora achando que vai passar batido, mas não vai. Ele é um mentiroso compulsivo e esse negócio de mentira não dá certo, uma hora a casa cai", disparou o brother.

Pitel, então, saiu em defesa de Davi: "Mentiroso compulsivo são muitas questões, ele mentiu em coisas pontuais, situações pontuais. Acho muito grave chamar uma pessoa de mentirosa compulsiva", afirmou ela, por fim.