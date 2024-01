BBB 24: Juninho chama brother de 'mentiroso' e Pitel defende: 'Muito grave'

Em conversa com Giovanna Pitel, o emparedado Juninho apontou um brother do BBB 24 como 'mentiroso compulsivo' após o Sincerão

A dinâmica do Sincerão, ocorrida na noite de segunda-feira, 29, rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 24, da Globo. Ao longo da madrugada desta terça-feira, 30, os participantes Juninho e Giovanna Pitel conversaram sobre a quantidade de votos que Davi recebeu na formação do último paredão.

Assim, ao longo da análise do jogo, o brother emparedado concluiu o motivo do colega de confinamento ter recebido a maioria dos votos da casa para a berlinda. Pitel, por sua vez, afirmou que com o voto de MC Bin Laden, líder da semana, Davi poderia somar até 12 indicações.

Juninho, então, opinou: "A lâmpada que me acendeu foi que o Davi, ele tomou essa quantidade de votos porque ele fica mentindo para um e depois diz que não lembra, aí conta uma historinha pra outro, depois diz que não disse", declarou ele.

E completou: "Eu não sei até que ponto eu chegar e dizer que uma pessoa mentir para mim, inventar uma história que não aconteceu, pode me ajudar ou pode me atrapalhar, entendeu? Minha linha de raciocínio. Ele está nessa situação porque ele não sabe nem o que ele fala mais, ele está todo atordoado".

Ao final do bate-papo, Giovanna Pitel revela que Davi estava tranquilo durante o dia e que mal ouviu sua voz. "Ele vai querer falar? Ele vai ficar no sapatinho agora achando que vai passar batido, mas não vai. Ele é um mentiroso compulsivo e esse negócio de mentira não dá certo, uma hora a casa cai", concluiu Juninho.

"Mentiroso compulsivo são muitas questões, ele mentiu em coisas pontuais, situações pontuais. Acho muito grave chamar uma pessoa de mentirosa compulsiva", afirmou Pitel, por fim.

Bin Laden se confunde e diz que Davi é seu fechamento

MC Bin Laden proporcionou um momento memético na noite desta segunda-feira, 29, no ao vivo do Big Brother Brasil 24.

Durante o Sincerão, Tadeu Schmidt pediu para o funkeiro dizer quem é o seu fechamento dentro da casa mais vigiada do Brasil. Bin se confundiu e achou que era algo negativo e logo selecionou Davi dentre as carinhas disponíveis.

"Bom, meu fechamento é o Davi porque ele se acha muito jogador na casa e eu estou aqui para jogar, não estou aqui para me divertir. Então...", disse antes de ser interrompido por Tadeu.

"Desculpa desculpa, Bin, acho que nós tivemos um problema de comunicação. Talvez eu use essa expressão de um jeito e você de outro. Fechamento é o seguinte: é o cara que tá fechado contigo até o fim. É o teu parceiro. É o seu melhor amigo. É o cara que é o seu chapa!", explicou o apresentador.

Em seguida, a câmera mostrou a reação de Davi na casa, que caiu na risada ao perceber o equívoco do MC.