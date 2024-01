Dado Dolabella dá sua opinião após conversa de Wanessa e Rodriguinho

Nesta quarta-feira, 17, Dado Dolabella expôs sua opinião sobre conversa entre Wanessa Camargo e Rodriguinho: "Essa parte é a que fico mais agoniado"

Nesta quarta-feira, 17, Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, demonstrou sua indignação com atitude de Rodriguinho. Após ser questionado pela cantora e por Yasmin Brunet sobre uma conversa que aconteceu no quarto do líder sobre o corpo das mulheres confinadas no BBB 24, o brother se fez de desentendido.

Após a eliminação de Lucas Pizane, Wanessa e Yasmin perguntaram ao pagodeiro se os meninos falaram no quatro do líder sobre o corpo das mulheres da casa, fato que o recém eliminado já tinha comentado. Rodriguinho disfarçou e afirmou: “Os meninos falam, eles são solteiros. Eu não falei nada, eu não posso falar. Mas não acho que tenha sido tão pesado assim. Não foi esse peso todo. Não é nada 'escrotão', está ligado?”.

Wanessa perguntou se aconteceu de eles chamarem alguma menina da casa de “gostosa” e o cantor disse que sim, voltando a afirmar que não foi algo muito sério. No entanto, Rodriguinho falou sobre o corpo de Yasmin Brunet na ocasião citada, dizendo que ela já esteve melhor quando era mais jovem. Os comentários foram fortalecidos pelo brother Nizam, que também fez comentários maldosos sobre o corpo da modelo.

Após o episódio, Dado publicou em seu perfil no Instagram. “Essa parte é a que fico mais agoniado, querendo entrar na TV”, legendou. E acrescentou: “Lá dentro ela não vê o que a gente vê aqui fora, como nesse diálogo, ficou claro como a galera do ‘mal’ está iludindo ela lá dentro”.

Rodriguinho já fez desabafo sobre o jogo

Em menos de duas semanas confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho revelou estar chegando em seu limite. Na madrugada da última terça-feira, 16, o ex-Travessos desabafou sobre sua estadia na casa e cogitou a possibilidade de apertar o botão de desistência por conta dos atritos intensos que protagonizou no reality show da Globo.

Em conversa com a operadora de caixa e estudante de direito Leidy Elin, o cantor contou que não costuma arrumar confusão fora do confinamento e que está se sentindo cansado dentro da casa mais vigiada do Brasil: "Que loucura, né? Não sei se eu aguento, não. Eu já estou no meu limite”, ele desabafou sobre a semana intensa.

Leidy lembrou que o pagodeiro está na casa há pouco tempo e ele confirmou: “Exatamente por isso”, disse Rodriguinho, que completou: “Eu vou ficar até onde der, nunca vou apertar um botão para sair, mas…”, o cantor contou que não pretende pedir para sair, mas também não descarta a possibilidade de deixar o reality da emissora global.

O participante do Camarote ainda desabafou sobre as constantes brigas no confinamento: “Estou aprendendo muita coisa... Lá fora, eu fujo de discussão”, disse o cantor, que já tinha levantado suspeitas sobre a vontade de desistir do programa, que dura três meses. Em outra ocasião, ele disse que estava com ‘abstinência de ir embora’ e até brincou de apertar o botão.