BBB 24: Mentiu? Rodriguinho minimiza comentário sobre corpo de Yasmin Brunet

Em conversa no BBB 24, Rodriguinho não assume que falou sobre o corpo de Yasmin Brunet e defende os amigos: ‘Brincadeiras de homem'

O cantor Rodriguinho participou de uma conversa com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet sobre os comentários que os brothers fizeram sobre os corpos das sisters no BBB 24, da Globo. Ele foi confrontado para falar sobre o que ouviu, mas ele minimizou o assunto.

A conversa começou quando Yasmin falou para Rodriguinho que Lucas Pizane comentou sobre quando o Nizam falou sobre o corpo das mulheres do reality show. Então, o cantor afirmou: “Então, isso foi coisa do ‘perninha’. Falou das meninas que ele quer pegar. Aí ficaram aquelas brincadeiras, brincadeiras de homem que falam aquelas coisas. Que eu nem consigo falar, nem lembro também. Mas foi isso, a única coisa de mulher que foi falada foi isso. Porque só ele podia falar de mulher, né”.

Porém, Wanessa e Yasmin não ficaram convencidas, já que sentiram que Lucas ficou mais incomodado. Então, elas perguntaram quem estava na conversa. “Nizam, Vinicius… os solteiros. Jamais eu ia falar uma coisa dessas”, disse ele, e completou: “Os meninos falaram, mas os meninos são solteiros. Eu não falei nada, tenho certeza. Mas eu não acho que tenha sido tão pesado assim, não. Não é nada escrotão”.

Rodriguinho já fez desabafo sobre o jogo

Em menos de duas semanas confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho revelou estar chegando em seu limite. Na madrugada desta terça-feira, 16, o ex-Travessos desabafou sobre sua estadia na casa e cogitou a possibilidade de apertar o botão de desistência por conta dos atritos intensos que protagonizou no reality show da Globo.

Em conversa com a operadora de caixa e estudante de direito Leidy Elin, o cantor contou que não costuma arrumar confusão fora do confinamento e que está se sentindo cansado dentro da casa mais vigiada do Brasil: "Que loucura, né? Não sei se eu aguento, não. Eu já estou no meu limite”, ele desabafou sobre a semana intensa.

Leidy lembrou que o pagodeiro está na casa há pouco tempo e ele confirmou: “Exatamente por isso”, disse Rodriguinho, que completou: “Eu vou ficar até onde der, nunca vou apertar um botão para sair, mas…”, o cantor contou que não pretende pedir para sair, mas também não descarta a possibilidade de deixar o reality da emissora global.

O participante do Camarote ainda desabafou sobre as constantes brigas no confinamento: “Estou aprendendo muita coisa... Lá fora, eu fujo de discussão”, disse o cantor, que já tinha levantado suspeitas sobre a vontade de desistir do programa, que dura três meses. Em outra ocasião, ele disse que estava com ‘abstinência de ir embora’ e até brincou de apertar o botão.

Na última festa, o cantor também desabafou com Wanessa Camargo sobre os atritos na casa: “Se eu me irritar, vou me irritar. Não to nem ai para nada. To de saco muito cheio já. Tudo fica muito grande aqui, não aguento. Minha paciência já foi para casa do cara****”, Rodriguinho disparou e algumas sisters até começaram a especular uma possível desistência.