BBB 24: Rodriguinho cogita apertar botão de desistência: 'Estou no meu limite'

Vai desistir? Rodriguinho desabafa sobre confinamento e abre o jogo sobre a possibilidade de apertar o botão para sair do BBB 24

Em menos de duas semanas confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho revelou estar chegando em seu limite. Na madrugada desta terça-feira, 16, o ex-Travessos desabafou sobre sua estadia na casa e cogitou a possibilidade de apertar o botão de desistência por conta dos atritos intensos que protagonizou no reality show da Globo.

Em conversa com a operadora de caixa e estudante de direito Leidy Elin, o cantor contou que não costuma arrumar confusão fora do confinamento e que está se sentindo cansado dentro da casa mais vigiada do Brasil: "Que loucura, né? Não sei se eu aguento, não. Eu já estou no meu limite”, ele desabafou sobre a semana intensa.

Leidy lembrou que o pagodeiro está na casa há pouco tempo e ele confirmou: “Exatamente por isso”, disse Rodriguinho, que completou: “Eu vou ficar até onde der, nunca vou apertar um botão para sair, mas…”, o cantor contou que não pretende pedir para sair, mas também não descarta a possibilidade de deixar o reality da emissora global.

O participante do Camarote ainda desabafou sobre as constantes brigas no confinamento: “Estou aprendendo muita coisa... Lá fora, eu fujo de discussão”, disse o cantor, que já tinha levantado suspeitas sobre a vontade de desistir do programa, que dura três meses. Em outra ocasião, ele disse que estava com ‘abstinência de ir embora’ e até brincou de apertar o botão:

Rodriguinho brinca que vai apertar o botão de desistência #BBB24pic.twitter.com/1zv2XwRQCN — MattyBala 💜 (@MattyBala) January 16, 2024

Na última festa, o cantor também desabafou com Wanessa Camargo sobre os atritos na casa: “Se eu me irritar, vou me irritar. Não to nem ai para nada. To de saco muito cheio já. Tudo fica muito grande aqui, não aguento. Minha paciência já foi para casa do cara****”, Rodriguinho disparou e algumas sisters até começaram a especular uma possível desistência.

Vale mencionar que o pagodeiro já deu a entender que não está confinado pelo dinheiro. Assim que ganhou a liderança, o cantor contou que consegue fazer o prêmio fora do reality show: “Longe de mim desmerecer esse prêmio, mas R$ 3 milhões é o que deixei de show”, disparou após discutir com os brothers: "Tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui, não", disse.

Rodriguinho fala sobre cancelamento fora do BBB 24:

Rodriguinho, que arrumou atritos com os participantes Davi e Yasmin Brunet dentro da casa e está sendo apontado como vilão da edição, afirmou que não se importa com o 'cancelamento do público', desde que sua família continue ao seu lado durante uma conversa com outros camarotes que estão confinados no reality show da Globo.