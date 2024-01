BBB 24: Rodriguinho cita trajetória de Karol Conká e afirma: 'Pode me cancelar'

Rodriguinho recordou participação polêmica de Karol Conká no reality e falou sobre seu possível cancelamento dentro do BBB 24

Reunidos na área externa do BBB 24, da Globo, alguns brothers conversaram sobre um dos temas que mais assustam os participantes dentro de um reality show: o cancelamento. Tudo começou quando Yasmin Brunet abordou o assunto e citou a participação de todos na edição atual do programa.

A cantora Wanessa Camargo, que estava presente no bate-papo, revelou que teve uma conversa sobre isso com seus filhos, João Marcus e João Francisco, antes de entrar no confinamento. "Eu falei sério para eles: 'ô, a mamãe talvez seja cancelada. Talvez a mamãe saia um pouco não muito amada, mas pode ser que a mamãe saia menos não gostada. Vocês lembrem quem é a mamãe é. Vocês não me abandonem'. Aí ele: 'Mamãe, que vergonha acontecer isso'", contou a sister.

Rodriguinho, então, afirmou que não se importa com o 'cancelamento do público', desde que sua família continue ao seu lado. "Eu, não sendo cancelado pela minha mulher e pelos meus filhos, pode o Brasil inteiro me cancelar. Não estou nem aí. Só quero chegar e minha mulher falar que está tudo bem. Vamos embora", declarou ele.

E completou: "Me tranco no quarto com ela e espero o próximo cancelamento. Quando 'descancelarem', e tiver um cancelado mais do que eu, porque é isso.... O cancelamento é até chegar ao próximo. É igual fofoca."

Em seguida, o pagodeiro mencionou Karol Conká e recordou a participação polêmica da cantora no BBB 21. "Ela foi canceladíssima e já gostam dela de novo. Não tem essa conversa. Eu achava que o que ela fez... Se eu tivesse aqui, ia acontecer a mesma coisa que todo mundo, todo mundo ficou quieto enquanto ela brigava com o moleque", declarou Rodriguinho, por fim.

