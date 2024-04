Carmo Dalla Vecchia alfineta Davi após fala polêmica: ‘Alecrim dourado’

Carmo Dalla Vecchia faz comentário inesperado após Davi, do BBB 24, contar que quer ter filho homem após o reality show

O ator Carmo Dalla Vecchia surpreendeu ao fazer um comentário sobre uma fala polêmica de Davi no BBB 24, da Globo. O finalista disse que quer ter homem para ensiná-lo a ser macho. Porém, a declaração teve repercussão na internet e até o ator comentou o assunto.

Tudo começou quando Davi conversava com Isabelle e Matteus no último dia de confinamento no Big Brother Brasil. Matteus elogiou o talento de Davi na cozinha e Isabelle disse: “Imagina quando tiver filhos”. Com isso, Davi disse que não ser pai de menina, que prefere ter um filho menino. “Mas que não venha mulher, que venha homem”, afirmou ele, que completou: “Quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho”.

Nas redes sociais, a declaração dele repercutiu. Em um post do site Hugo Gloss, Carmo Dalla Vecchia alfinetou Davi. “Começou sendo apenas homofóbico e vai terminar sendo homofóbico e machista e quero ver quem vai dizer que é regionalismo do alecrim dourado”, escreveu.

Mãe de Davi torce pelo filho

Mãe de Davi, Elisângela Brito gravou um vídeo para incentivar a torcida pelo seu filho no BBB 24, da Globo. No dia da grande final, ela contou um motivo para o herdeiro ser o campeão da temporada e embolsar o prêmio de R$ 2.920.000, que será entregue na noite desta terça-feira, 16.

No vídeo, ela contou que o herdeiro merece ser o vencedor por causa de sua trajetória no programa e na vida. "Eu vim dizer a vocês o motivo porque Davi deve ganhar o BBB 24. É atribuído a Davi a alegria, a tristeza… Um menino que sofreu humilhações, foi tripudiado, humilhado, desdenhado, e fez o que ele podia, com os recursos que ele podia. E ele hoje é um dos finalistas”, disse ela.

E completou: "Então, quando a gente olha para a estrada de Davi, não tem como você não dizer: ‘Eu vou votar para o Davi ser o campeão’. Por isso, eu atribuo que o Davi deve ser campeão, pela estrada que ele passou dentro do reality show”.

Elisangela vai torcer pelo filho junto com os fãs em Salvador, na Bahia. A namorada de Davi, Mani Reggo, viajou até o Rio de Janeiro para recebê-lo quando sair do confinamento do Big Brother.