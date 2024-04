BBB 24: Davi revela sonho de ser pai de menino e explica: 'Ensinar a ser macho'

Davi compartilha seu desejo de aumentar a família, mas gera repercussão ao revelar preferência por gênero no último dia do BBB 24

Nesta terça-feira, 16, Davi aproveitou o último dia de confinamento para revelar alguns de seus planos quando sair do Big Brother Brasil 24. Além de reafirmar o desejo de ser médico, o motorista de aplicativo abriu o coração sobre seu sonho de ser pai e gerou repercussão ao revelar que gostaria de ter um filho menino para ‘ensinar a ser macho’.

Como de costume, Davi assumiu a cozinha e preparou uma refeição para seus colegas finalistas, Matteus e Isabelle, que não economizaram elogios ao brother: “Além de doutor, Davi também é mestre cuca”, a manauara brincou com os talentos do baiano. "Imagina quando tiver filhos”, o gaúcho completou.

Foi então que o motorista de aplicativo revelou o desejo de ter um filho menino: "Tomara que não venha mulher, venha homem”, disparou. Matteus brincou com o colega: “Senão vai ser a casa das mulheres, né?", perguntou. Davi justificou o desejo: "Quero ter filho homem, ensinar o guri a ser macho”, o finalista declarou.

Davi, que já gerou polêmicas com algumas falas controvérsias, recebeu críticas nas redes sociais após a revelação: “O que é ser macho pra ele? Falar as gírias regionais problemáticas dele? Nem me surpreendo mais com o Davi”, uma internauta criticou no X, o antigo Twitter. “Poxa, a gente não escolhe isso”, disse outro. "Não ensine a ser macho ensine a ter caráter", disparou mais um.

Davi revela que gostaria de ter um filho: “Tomara que não venha mulher, que venha homem. Quero ensinar o guri a ser macho.” #BBB24pic.twitter.com/8WASylHiW6 — POPTime (@siteptbr) April 16, 2024

Muitos admiradores também saíram em defesa do finalista. Vale lembrar que o público do programa vai descobrir quem é o grande campeão da edição ainda nesta terça-feira, 16. Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio milionário. Inclusive, a noite da final contará com a presença dos 23 ex-participantes no jardim da casa e muitas outras surpresas.

Pela primeira vez na história do programa, os ex-brothers e ex-sisters da edição estarão pertinho dos finalistas, assistindo os principais momentos e o anúncio do vencedor. Já na parte interna, os finalistas também serão telespectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular que consagrará o campeão; saiba mais detalhes.

Relembre a trajetória de Davi até a final do BBB 24:

Durante sua estadia no Big Brother Brasil 24, Davi não se limitou a uma única declaração polêmica. Escolhido pelo público para integrar o grupo Pipoca, ele causou muitas controvérsias, protagonizou confusões com vários brothers e conquistou um lugar como um dos favoritos do público. Relembre a trajetória do motorista de aplicativo.