Mãe de Davi revela motivo para ele ser o campeão do BBB 24: ‘Deve ser’

Mãe de Davi, Elisângela Brito grava vídeo para elogiar a trajetória de seu filho dentro do BBB 24 e destacar o motivo para ele ser o campeão

Mãe de Davi, Elisângela Brito gravou um vídeo para incentivar a torcida pelo seu filho no BBB 24, da Globo. No dia da grande final, ela contou um motivo para o herdeiro ser o campeão da temporada e embolsar o prêmio de R$ 2.920.000, que será entregue na noite desta terça-feira, 16.

No vídeo, ela contou que o herdeiro merece ser o vencedor por causa de sua trajetória no programa e na vida. "Eu vim dizer a vocês o motivo porque Davi deve ganhar o BBB 24. É atribuído a Davi a alegria, a tristeza… Um menino que sofreu humilhações, foi tripudiado, humilhado, desdenhado, e fez o que ele podia, com os recursos que ele podia. E ele hoje é um dos finalistas”, disse ela.

E completou: "Então, quando a gente olha para a estrada de Davi, não tem como você não dizer: ‘Eu vou votar para o Davi ser o campeão’. Por isso, eu atribuo que o Davi deve ser campeão, pela estrada que ele passou dentro do reality show”.

Elisangela vai torcer pelo filho junto com os fãs em Salvador, na Bahia. A namorada de Davi, Mani Reggo, viajou até o Rio de Janeiro para recebê-lo quando sair do confinamento do Big Brother.

View this post on Instagram A post shared by Mãe de Davi Brito Oficial (@elisangelabritooficial)

Davi relembra a história do psiu

No dia da grande final do BBB 24, da Globo, os finalistas Davi, Isabelle e Matteus passaram a manhã conversando na cozinha sobre o que aprenderam e viveram no reality show até aqui. Em um momento, Davi citou o aprendizado que teve com a polêmica do ‘psiu’.

O episódio aconteceu quando ele estava discutindo com Yasmin Brunet e disse ‘psiu’. A modelo entendeu que ele estaria mandando ela calar a boca, mas ele negou e disse que é apenas uma força de expressão.

Agora, Davi contou que aquela discussão sobre o uso do ‘psiu' o ajudou a melhorar e entender o motivo para não usá-lo mais no confinamento. "Lá fora, eu falava psiu. Só que isso é um costume, lá de fora, da minha vida. Você não vê um problema disso. Como é um jogo de palavras e julgamento, no meio da conversa, eu falei psiu e acharam que eu mandei calar a boca. Então eu parei. Eu parei para me analisar", disse ele.

E completou: "Não é uma coisa que eu falei para a pessoa calar a boca, é um costume meu. Se está atrapalhando o meu colega, eu vou parar. Se aqui dentro as pessoas julgam palavras, eu não vou fazer mais isso para que as pessoas não tenham mais o que falar de mim. É aprendizagem. Eu aprendi que o psiu no meio da conversa pode parecer um calar a boca, e começa a esquentar o clima. Depois do que as pessoas falaram comigo, eu aprendi e tenho que mudar dentro de mim. Eu tenho que me moldar, melhorar".

Inclusive, ele contou que usou o aprendizado para evitar virar assunto. "Se eles estão vendo o defeito em mim, eu vou melhorar. Para eles foi negativo, mas se tornou construtiva quando eu mudei. Da crítica negativa, que eles acharam que ia me lascar, gerou uma crítica construtiva e vou melhorar. Isso é melhor para você mesmo. Sem querer, eles colocaram um defeito na sua mão e eu vou pegar para mim e melhorar", finalizou.