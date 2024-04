Camila Moura surpreende com recado para Pitel fora do BBB 24: "Não acredito”

Após receber conselho de Giovanna Pitel, Camila Moura manda recado para ex-sister e fala sobre futuro do casamento com Lucas fora do BBB 24

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel deu um conselho a Camila Moura ao saber do término do casamento de Lucas Henrique. Na última quinta-feira, 5, durante sua participação no programa 'Chega Mais' no SBT, a professora de história também aproveitou para responder e mandou um recado para a assistente social fora do reality show.

Apesar de seu ex-marido ter flertado com Pitel durante o confinamento, Camila fez questão de reforçar que não guarda nenhum rancor da sister: “Meu relacionamento era com Buda. De uma maneira respeitosa, não cabe a ela. Ela não tinha compromisso comigo. Sempre deixei claro que meu relacionamento é com ele e não com ela”, iniciou.

Na sequência, a professora também mandou um recado e assegurou que não pretende protagonizar uma rivalidade com a ex-participante: “Os combinados dela com o parceiro foram todos mantidos. Não acredito que nós mulheres devemos nos odiar por erros ou atitudes de homens”, Camila evidenciou seu posicionamento.

Contrariando as expectativas, a ex-mulher também surpreendeu ao desejar somente coisas boas para Pitel fora do programa: “Quero que ela seja muito feliz, que siga o futuro e que Deus a abençoe de todas as formas possíveis”, disse a professora, que ainda não bateu o martelo no futuro de seu casamento e está aguardando a eliminação do ex-marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chega Mais (@chegamaissbt)

Vale lembrar que, ao deixar o reality show na última terça-feira, 3, a assistente social aconselhou Camila a avaliar as intenções de Lucas. A eliminada acredita que o professor está bastante preocupado com o futuro da relação: "Espero que ela ouça ele, pelo menos. O que vai acontecer no casamento deles só cabe a eles”, disse ao GShow.

“Que ela ouça, converse com ele, tente entender o ponto dele, porque eu tenho certeza de que ele tem muito para falar", afirmou. Pitel ainda deixou claro que, de sua parte, sempre enxergou amizade: "Às vezes, ele fazia umas graças de duplo sentido, mas a gente sempre levava na amizade, nunca entendi com maldade, nem achei que passaria do limite”, disse.

Lucas revela quem indicará ao Paredão:

Ao que tudo indica, os brothers Lucas Henrique e Giovanna vão conseguir colocar em prática a estratégia combinada contra os adversários do BBB 24, da Globo. Logo após conquistar a terceira liderança consecutiva no jogo, o capoeirista conversou com a sister e avaliou possíveis cenários do próximo paredão.

Na semana Turbo do reality show, amanhã será formado um paredão triplo. Por isso, o Líder, Lucas Henrique, deve indicar um participante. Em seguida, a casa vota no confessionário para salvar um concorrente. Os dois brothers que receberem menos votos se juntarão à berlinda; o professor já tem um nome definido para o paredão.