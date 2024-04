BBB 24: Pitel manda recado para ex de Lucas Henrique: "Tente entender"

Durante entrevista, Pitel aproveitou para mandar uma mensagem para Camila Moura

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Pitel comentou sobre o final do relacionamento de Lucas Henrique e Camila Moura.

Em entrevista ao gshow, a assistente social aproveitou para mandar um recado para a professora de história, que pediu o divórcio após a aproximação de Buda com ela no BBB.

"Espero que ela ouça ele, pelo menos. O que vai acontecer no casamento deles só cabe a eles, mas que ela ouça, converse com ele, tente entender o ponto dele, porque eu tenho certeza de que ele tem muito para falar", afirmou.

A alagoana foi direta ao avaliar as atitudes do capoeirista em relação à mulher: "Eu não sei quais são as expectativas dela em relação a ele, em que ponto ela se frustrou, porque, de fato, não aconteceu nada".

Pitel afirmou ser "difícil falar sobre o sentimento do outro", mas deixou claro que, de sua parte, sempre enxergou amizade com o brother.

"Às vezes, ele fazia umas graças de duplo sentido, mas a gente sempre levava na amizade, nunca entendi com maldade, nem achei que passaria do limite, não. Esse foi o meu sentimento a tudo que aconteceu. Vendo de fora, parece mais grave, mas quando você tá vivendo lá dentro, não é isso", pontuou.

Camila anunciou na web o fim da relação de 15 anos com Lucas após a aproximação dele com Pitel na casa. Desde que abriu suas redes sociais, ela conquistou 3 milhões de seguidores além de fazer uma série de publicidades.