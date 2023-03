Bruno Gaga desabafa após críticas ao novo visual: "Valorizou minha beleza"

Bruno Gaga desabafa após gastar R$ 25 mil para mudar o visual; veja o que ele disse

O ex-BBB Bruno Gaga rebateu as críticas que está sofrendo desde que resolveu mudar o visual. É que ele fez uma harmonização facial na última semana, mas não agradou alguns fãs. É que eles acharam que a aparência do atendente de farmácia não mudou.

“Estou feliz com o resultado da minha harmonização. O Dr. Danilo [Bravo] é um ótimo profissional e fez um trabalho maravilhoso, realçando ainda mais a minha beleza”, disse o ex-BBB para a coluna de Leo Dias.

Ele disse que, desde o início, pediu para não mudar o rosto e que o intuito era alterar o mínimo possível seus traços originais. “Eu não queria fazer procedimentos que mudassem todo o meu rosto, mas, sim, evidenciar o que já tinha de melhor nele”.

O ex-BBB ainda avisou que não vai se incomodar com as críticas que está sofrendo. “Tento não me deixar abalar por essas críticas, só quero continuar levando minha alegria para o mundo”, finalizou.

ESTÁ FORA!

O ex-BBB Bruno Gaga não aparece mais na vinheta oficial do BBB 23, da Globo. Na noite desta terça-feira, 21, o público reparou quando a vinheta foi exibida e a imagem do rapaz não foi exibida. A mudança aconteceu após ele desistir do reality show na última sexta-feira.

O reality show costuma exibir a vinheta completa na edição de terça-feira e a tradição é apenas mudar a cor da imagem dos participantes que são eliminados ao longo da temporada. Porém, como Bruno apertou o botão da desistência, ele foi apagado da vinheta e sua imagem foi totalmente ignorada.

Na nova vinheta, o público vê as imagens dos participantes em ordem alfabética. Assim, com a exclusão de Bruno, a vinheta exibiu a imagem de Bruna Griphao e, na sequência, a imagem de Cara de Sapato.