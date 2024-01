Boninho revela que BBB 24 contará com ajuda de hackers para barrar robôs: "É impossível"

Em entrevista à CARAS Brasil, Boninho falou sobre votação do BBB 24 e defendeu sistema usado pela TV Globo

Se preparando para a estreia do BBB 24, Boninho garantiu que a produção do programa tem trabalhando bastante para evitar o uso de robôs por fãs do reality. Segundo o diretor de gênero e variedades da TV Globo, eles até contrataram hackers para reforçar ainda mais o sistema.

Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente na tarde desta quinta-feira, 4, Boninho afirmou que o uso de robôs não passa de um boato que acabou repercutindo equivocadamente nas redes sociais.

"Não existe robô, nunca existiu o robô e não vai existir o robô", disse o marido de Ana Furtado, que continuou defendendo o sistema montado pela emissora: "Pode ser que as pessoas façam alguma coisa e digam que tem robô, que tenha ouvido alguma coisa, mas é impossível".

O big boss aproveitou para relembrar o paredão histórico do BBB 20, o qual a disputa entre Mari Gonzalez, Felipe Prior e Manu Gavassi permitiu que o programa ganhasse uma citação no livro dos recordes por seus bilhões de votos online.

"O nosso sistema de segurança é muito qualificado, tanto é qualificado que nós temos o Guinness Records que a gente só pôde ter porque foi comprovado que o sistema é seguro", defende.

"Então não tem nenhuma chance de ter robô, não teria e não terá, mas eu não posso te contar o que a gente faz por isso, mas é um time muito grande que a gente tem. Temos até hacker trabalhando para a gente", completa. "É um desenho com muito cuidado e muito delicado, que é muito importante para a gente", finaliza.

Lembrando que uma das novidades desta temporada é justamente a votação, que passará a ser em um esquema misto. Até a metade do programa o público votará para salvar o seu favorito do paredão. Já na segunda parte a votação será para eliminar, assim como aconteceu nas últimas edições.

Além disso, os telespectadores também poderão optar por duas modalidades: voto único, onde será realizado um cadastro pelo CPF da pessoa e voto da torcida, para aqueles que gostam de passar a madrugada votando.