Diretor do BBB 24 explica nova votação do reality após críticas: "Modernizando"

Em entrevista à CARAS Brasil, o diretor Rodrigo Dourado avaliou mudanças no BBB 24 e relembrou histórico do reality

Depois de duas temporadas com baixa repercussão e muitas críticas, neste ano o Big Brother Brasil contará com grandes novidades para o público de casa. Uma delas é envolvendo a votação popular, que agora contará com duas modalidades: voto único e voto da torcida. Segundo o diretor do programa, Rodrigo Dourado, chegou o momento de mais uma vez o reality se modernizar.

Durante entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente nesta quinta-feira, 4, Dourado defendeu que o BBB 24 será responsável por reforçar o diálogo que mantém com seu próprio público há mais de 20 anos. "Eu acho que o Big Brother é feito para todo mundo. Essa é a mágica do Big, é um programa para a gente reunir toda a família e as mudanças fazem parte do DNA desde o começo", diz.

"A gente tem 23 anos de história, de conhecimento, de convivência, de conversas com esse público e a gente tá sempre modificando de alguma forma", disse o diretor, que defende a diversidade e poder de comunicação do programa.

Leia também: Saiba detalhes do namoro entre Mel Maia e surfista português: 'Estão felizes'

No BBB 24 a votação do paredão terá duas opções: voto único por CPF e voto da torcida, para aqueles que gostam de passar a madrugada votando. Além disso, a temporada será dividida em duas fases para fortes personalidades não acabarem sendo eliminadas de forma precoce.

Na primeira etapa do programa, os usuários votarão nos participantes favoritos e o menos votado será eliminado. Já na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador, como acontecia anteriormente.

"O voto único vai ser super importante para contemplar um público que quer sentar, assistir o programa, dar o seu voto e se sentir empoderado participando do jogo. Mas o voto da torcida também é fundamental para nós, a gente não pode abrir mão dessa galera que é engajada, que faz os seus fandons e que vira a noite votando. Isso tudo também é parte importante do programa", finaliza.