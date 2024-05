Beatriz Reis tem sua primeira vez na banheira: 'Nunca esquece'

Após um dia de muito trabalho, ex-BBB Beatriz Reis tem seu primeiro banho de banheira e registra momento relaxante para os fãs; veja

A ex-BBB Beatriz Reis teve sua primeira vez em uma banheira após um dia cheio de trabalho. Nesta quarta-feira, 22, depois de se gravar fazendo diversas gravações, a ex-vendedora do Brás registrou o momento de felicidade ao ver o quarto de hotel com uma banheira.

A comerciante então mostrou seus pés sujos entrando na água e comentou sobre ser seu primeiro banho em uma banheira. Beatriz então se gravou e comentou com seus milhões de fãs como é bom colocar o corpo na água quentinha.

"Primeiro banho de banheira a gente nunca esquece, aí que delícia, tá quentinha a água. É muito bom banho de banheira, dá vontade de dormir aqui", compartilhou a ex-BBB toda contente ao curtir mais um momento de glamour após o reality show.

É bom lembrar que, durante sua participação no programa, Beatriz Reis revelou ser virgem e Sabrina Sato prometeu arranjar alguém para ela para sua primeira vez. Contudo, por enquanto ela não falou nada sobre o assunto e apenas postou sua primeira vez de banho de banheira.

Assim que saiu do BBB 24, a vendedora resolveu mudar o visual e impressionou com o resultado. O antes depois dela deu o que falar. Isso porque, Bia apostou em cabelos mais escuros e sofisticados para essa nova fase de sua vida.

Beatriz revela mudança drástica após descobrir fofocas fora do BBB 24

Beatriz continua impressionada com sua fama depois do Big Brother Brasil 24! A vencedora bateu um papo com Patrícia Poeta no 'Encontro' e falou sobre como sua vida mudou depois de participar do reality show da Globo. Inclusive, ela admitiu que só ‘virou a chave’ depois de dar de cara com algumas fofocas suas nas redes sociais.

Enquanto conversava com a apresentadora, Bia foi questionada sobre como estava se adaptando em sua nova realidade. Sincera, a vendedora contou que ainda está se acostumando com a fama, mas está realizada com tudo que viveu: "Passou muito rápido, parece que foi um sonho. Parece que eu sonhei, vivi tudo aquilo e foi embora”, iniciou relembrando o confinamento. Leia mais aqui.