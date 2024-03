BBB 24: Sabrina Sato faz pergunta indiscreta para Beatriz

Em visita na casa do BBB 24, Sabrina Sato surpreende ao fazer uma pergunta inesperada sobre Beatriz na frente de todo mundo

A apresentadora Sabrina Sato visitou a casa do BBB 24, da Globo, na tarde desta quarta-feira, 20, e fez uma pergunta indiscreta para a sister Beatriz. Enquanto falava com os participantes, ela quis saber sobre um detalhe da vida pessoal da sister.

“Você é virgem mesmo?”, perguntou ela, já que a sister contou que não teve relações íntimas com ninguém. Quando ela confirmou, a apresentadora completou: “Quando você sair, vou te ajudar”.

Por fim, Sato ainda deixou um recado para os participantes: “Aproveitem muito esse lugar, curtam bastante. Aproveitem as festas. Aqui não tem boleto para pagar, vai beijar na boca, vai na festa”.

Internautas pedem a expulsão de Beatriz

Beatriz acabou se empolgando demais com a visita inesperada de Sabrina Sato no Big Brother Brasil 24, durante a tarde desta quarta-feira, 20. Os participantes foram surpreendidos com a apresentadora dentro da casa mais vigiada do Brasil. Assim que abriu a porta, os brothers gritaram ao se depararem com Sabrina na sala.

Bia, que já disse ser fã da artista, passou dos limites e correu para abraçá-la, a derrubando no chão. Alane, Isabelle e Lucas Henrique tentaram segurá-la impedindo que a apresentadora se machucasse.

No chão, a vendedora, a bailarina e cunhã continuaram fazendo festa com Sato. Pouco depois, elas ajudaram a levantá-la. Já de pé, as sistes seguiram vibrando com a presença de Sabrina, que participou do BBB 03, há 21 anos.

Logo após o acontecido, o termo 'Beatriz Expulsa' entrou nos Trending Topics do X, antigo Twitter. Os internautas afirmaram que a vendedora acabou agredindo Sabrina.