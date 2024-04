BBB24: Um dia antes da final, namorada de Davi se declara e relembra início

Mani Reggo dividiu um vídeo contando sobre o início do relacionamento com Davi e o processo de inscrição para o BBB 24

Um dia antes da final do Big Brother Brasil 24, Mani Reggo, namorada de Davi, usou suas redes sociais para se declarar ao brother e contar sobre o início do relacionamento.

"Minha barraca de lanches fica em frente ao hospital do exército, ele era um dos meus clientes. A gente não tinha contato visual porque ele trabalhava na cozinha. A gente não se via muito. Os pedidos eram feitos através do Whatsapp, aí eu ampliei a foto dele no Whatsapp e falei: 'Ih, gatinho'", começou em um vídeo publicado em seu Instagram.

Após o interesse, ela revelou que pediu ajuda a um amigo em comum, que auxiliou os dois a começarem a trocar mensagens. Mani pediu informações sobre o brother para pessoas conhecidas, mas só semanas depois descobriu que ele tinha 20 anos a menos.

Ela tentou se afastar em um primeiro momento devido à diferença de idade, mas se surpreendeu com a resposta do motorista de aplicativo."Ele me olhou e falou assim: "Me conheça primeiro, eu sou muito responsável". Foi essa fala dele que eu disse 'epa'!, admitiu.

Reggo contou que ele sempre a ajudava na barraca. "Ele é aquele homem que nunca vai estar no sofá e você na cozinha [...] Sabe quando você encontra um parceiro? A nossa relação é de parceria, de amor, de cuidado, de cumplicidade", afirmou.

A amada de Davi ainda teceu elogios ao finalista: "Ele é muito alto astral, dificilmente você vai ver ele triste [...] ele é alegria, onde ele chega, coloca tudo para cima".

Mani também falou sobre a entrada do companheiro no Big Brother Brasil 24 e contou que tudo começou com uma brincadeira, já que ele não acompanhava o programa.

Ela, que assistiu várias edições, ajudou o brother em seu processo de inscrição, mas que pouco antes do início do confinamento, já sentiu o peso da saudade. Apesar de chorar muito, a empreendedora disse que em nenhum momento falou para ele não ir.

"Acho que seria egoísmo da minha parte pedir que ele não fosse atrás do seu sonho dele. Meu pedido foi: 'não me envergonhe lá dentro'", relembrou. Mani ainda deu a possibilidade de Davi entrar solteiro, mas ele recusou. "Ele me respondeu: 'eu vou entrar casado e sair casado'", contou.

Emocionada, a namorada leu a última mensagem que recebeu de Davi antes dele ser confinado no reality show: "A ficha não caiu. Mas tudo bem, uma hora cai. Vou ficar sem te ver. Olha, me espere, viu? Eu volto para te buscar, para juntos sermos felizes, eu e você. Só eu e você. Serei fiel a você até o final. Eu prometo".